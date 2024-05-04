Не паской и крашенками едиными: священник рассказал, что положить в пасхальную корзину

Уже завтра, 5 апреля, православные христиане отмечают большой религиозный праздник, который называется Воскресение Господне, или Пасха.

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В этот день заканчивается Великий пост и традиционно люди готовят пасхальные корзины, которые потом несут в церковь для освящения. Священник украинской православной церкви Иван Верескун рассказал Фокусу, чем в этот день стоит наполнять корзину.

"В церквях после завершения богослужения Пасхального, обычно читается молитва на благословение сыра и яиц, а также на благословение мяса. То есть, чтобы мы потребляли те продукты, которые не ели во время Пасхального поста. Что касается, нужно ли эти продукты нести в храм — это не обязательно. Как, например, написано в молитве к благословению, то эти продукты не несутся. Просто читается молитва, что вот завершился пост и мы вспоминаем тех людей, которые по Библии в Ветхом завете потребляли мясо разных животных", — отметил священник.

По его словам, главным наполнение пасхальной корзины всегда было и остается до сих пор кулич и крашанки (писанки). Однако, каждый верующий имеет право по желанию положить в корзину что-либо другое, на свое усмотрение.

"Обычно в пасхальную корзину кладется кулич — это пасхальное кондитерское изделие, которое напоминает нам о незримом присутствии Креста. Именно в честь этого оно выпекается. Обычно он сладкий. И также кладется в пасхальную корзину крашанки или писанки, которые являются символом Воскресения Креста. Люди могут класть различные продукты, различные напитки, но это не является обязательным. Надо понимать, что Господь все освящает своим присутствием", — добавил Иван Верескун.

Священник отмечает, что часто мы еде придаем большую роль и большое значение, пытаемся как-то ее по особому наполнить духовным содержанием. Но надо понимать, что это только еда и тех продуктов, например, паски и яиц, будет достаточно, чтобы их освятить, а через них освятить все другие дальнейшие продукты, которые мы будем потреблять.

"Большую роль конечно играет состояние нашей души, потому что корзину можно освятить, но душой быть далеко от Бога", — отмечает Иван Верескун.

Напомним, ранее мы писали, топ 3 рецептов глазури для куличей. Кроме этого, Фокус писал, самые простые и быстрые рецепты пасхальных кексов.