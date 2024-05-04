Не паскою і крашанками єдиними: священник розповів, що покласти у великодній кошик

Вже завтра, 5 квітня, православні християни відзначають велике релігійне свято, яке називається Воскресіння Господнє,або Великдень.

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У цей день закінчується Великий піст і традиційно люди готують великодні кошики, які потім несуть до церкви для освячення. Священник української православної церкви Іван Верескун розповів Фокусу, чим у цей день варто наповнювати кошик.

"У церквах після завершення богослужіння Великоднього, зазвичай читається молитва на благословення сиру та яєць, а також на благословення м’яса. Тобто, щоб ми споживали ті продукти, які не їли під час Великоднього посту. Що стосується, чи потрібно ці продукти нести в храм — це не обов’язково. Як, наприклад, написано в молитві до благословення, то ці продукти не несуться. Просто читається молитва, що ось завершився піст і ми згадуємо тих людей, які по Біблії в Старому завіті споживали м’ясо різних тварин", — зазначив священник.

За його словами, головним наповнення великоднього кошика завжди було і залишається до сьогодні паска та крашанки (писанки). Однак, кожен вірянин має право за бажанням покласти до кошика будь-що інше, на свій розсуд.

"Зазвичай у великодній кошик кладеться паска — це пасхальний кондитерський виріб, який нагадує нам про незриму присутність Хреста. Саме в честь цього він випікається. Зазвичай він солодкий. І також кладеться у великодній кошик крашанки або писанки, які є символом Воскресіння Хреста. Люди можуть класти різні продукти, різні напої, але це не є обов’язковим. Треба розуміти, що Господь все освячує своєю присутністю", — додав Іван Верескун.

Священник відзначає, що часто ми їжі надаємо велику роль і велике значення, намагаємось якось її по особливому наповнити духовним змістом. Але треба розуміти, що це лише їжа і тих продуктів, наприклад, паски та яєць, буде достатньо, щоб їх освятити, а через них освятити усі інші подальші продукти, які ми будемо споживати.

"Велику роль звісно відіграє стан нашої душі, тому, що кошик можна освятити, але душею бути далеко від Бога", — наголошує Іван Верескун.

Нагадаємо, раніше ми писали, топ 3 рецептів глазурі для пасок. Крім цього, Фокус писав, найпростіші та найшвидші рецепти великодніх кексів.