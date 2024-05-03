Великодні рецепти: топ 3 рецептів глазурі для пасок

Спекти смачну паску — це пів справи. Ще її треба прикрасити. І смачна глазур — це саме те, що треба.

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Паски, головна великодня випічка, — це довгий процес. Спочатку справа за тістом, начинкою: родзинки, цукати або навіть кремова начинка, — а потім уже й глазур. Її завжди не вистачає. Адже смачна біла шапочка на пасці подобається і дітям, і дорослим. Як приготувати смачну глазур, розповість Фокус.

Глазур класична для прикрашання пасок

Інгредієнти:

1 охолоджений білок;

0,5 склянки (250 мл) цукрової пудри;

сік однієї лимонної скибочки;

кондитерська посипка.

У великій мисці збийте охолоджений білок до міцної піни. Поступово додавайте цукрову пудру та продовжуйте збивати. Додайте лимонний сік і ще раз добре збийте. Покрийте паски глазур'ю.

Глазур із желатином

Інгредієнти:

1 столова ложка желатину;

3 столові ложки води;

1 білок;

200 г цукру.

Розчиніть желатин у трьох столових ложках води. Дайте йому постояти 15 хвилин. Збийте білок, поступово додавайте цукор.

Розігрійте желатин на водяній бані чи в мікрохвильові, доки не розчиниться. Поступово додайте розчинений желатин до білкової маси. Готову глазур нанесіть на паску.

Рецепт глазурі без яєць і цукру

Інгредієнти:

100 г натурального кокосового масла;

3-4 столові ложки меду або кленового сиропу;

2-3 столові ложки какао-порошку (якщо хочете шоколадний присмак);

1 чайна ложка ванільного екстракту або ароматизатора.

Розтопіть кокосове масло на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Додайте мед або кленовий сироп і добре змішайте.

Якщо ви хочете отримати шоколадну глазур, додайте какао-порошок і ванільний екстракт і знов перемішайте.

Охолодіть глазур ПХ і нанесіть на великодній кекс.

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