Великодні рецепти: топ 3 рецептів глазурі для пасок
Спекти смачну паску — це пів справи. Ще її треба прикрасити. І смачна глазур — це саме те, що треба.
Паски, головна великодня випічка, — це довгий процес. Спочатку справа за тістом, начинкою: родзинки, цукати або навіть кремова начинка, — а потім уже й глазур. Її завжди не вистачає. Адже смачна біла шапочка на пасці подобається і дітям, і дорослим. Як приготувати смачну глазур, розповість Фокус.
Глазур класична для прикрашання пасок
Інгредієнти:
- 1 охолоджений білок;
- 0,5 склянки (250 мл) цукрової пудри;
- сік однієї лимонної скибочки;
- кондитерська посипка.
У великій мисці збийте охолоджений білок до міцної піни. Поступово додавайте цукрову пудру та продовжуйте збивати. Додайте лимонний сік і ще раз добре збийте. Покрийте паски глазур'ю.
Глазур із желатином
Інгредієнти:
- 1 столова ложка желатину;
- 3 столові ложки води;
- 1 білок;
- 200 г цукру.
Розчиніть желатин у трьох столових ложках води. Дайте йому постояти 15 хвилин. Збийте білок, поступово додавайте цукор.
Розігрійте желатин на водяній бані чи в мікрохвильові, доки не розчиниться. Поступово додайте розчинений желатин до білкової маси. Готову глазур нанесіть на паску.
Рецепт глазурі без яєць і цукру
Інгредієнти:
- 100 г натурального кокосового масла;
- 3-4 столові ложки меду або кленового сиропу;
- 2-3 столові ложки какао-порошку (якщо хочете шоколадний присмак);
- 1 чайна ложка ванільного екстракту або ароматизатора.
Розтопіть кокосове масло на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Додайте мед або кленовий сироп і добре змішайте.
Якщо ви хочете отримати шоколадну глазур, додайте какао-порошок і ванільний екстракт і знов перемішайте.
Охолодіть глазур ПХ і нанесіть на великодній кекс.
Читайте також:
Як прикрасити паску: топ 3 красивого великоднього декору
Красива і дуже смачна: як приготувати тришарову сирну паску
Великдень 2024. Найпростіші та найшвидші рецепти великодніх кексів