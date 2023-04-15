В храме Гроба Господня сошел благодатный огонь (видео)

В этом году, опасаясь давки и провокаций, полицейские пустили в храм Гроба Господня ограниченное количество людей. Патриарх Иерусалимский вынес благодатный огонь в 14:55.

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В субботу, 15 апреля в храме Гроба Господня (Иерусалим) сошел благодатный огонь. Об этом сообщает The Washington Post

На церемонию в храме собрались паломники из разных стран мира.

В этот год полиция Израиля ограничила количество верующих, которые могли посетить храм Гроба Господня, опасаясь давки и смертей от нехватки воздуха в толпе.

Уже утром правоохранители начали разгонять людей от ворот Старого города, в том числе иностранных туристов, прилетевших из Европы. Кроме того доступ был перекрыт и для христиан из Палестины.

Кроме того в этот год день схождения благодатного огня совпал с не менее важным праздником для мусульман: наступил 24-й день священного месяца Рамадан и они собрались на полуденную молитву в мечети Аль-Акса.

Чтобы не допустить инцидентов между представителями разных религий, у храма, в котором должен был сойти благодатный огонь, порядок охраняли более двух тысяч полицейских.

Патриарх Иерусалимский вынес благодатный огонь в 14:55. После этого свечи и лампады, зажженные возле храма, начали передавать представителям православных епархий со всего мира.

Что такое "благодатный огонь"

Благода́тный ого́нь — огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

Благодатный огонь сходит в Кувуклии — это часовня в центре храма Воскресения Христова, скрывающая пещеру Гроба Господня. Там находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

Он имеет особенность: в первые минуты он не обжигает, имеет температуру человеческого тела и напоминает теплые лучи солнца.

Православные христиане верят в то, что год, когда благодатный огонь не сойдет в храме Гроба Господня, станет годом Второго пришествия Христа и началом Страшного суда.

Напомним, 15 апреля в СБУ украинцам напомнили правила поведения в праздники. Украинцев просят не поддаваться на провокации (в том числе, если они будут исходить от священнослужителей), помнить о комендантском часе и сообщать правоохранителям о подозрительных людях или предметах.

Также мы писали о том, что должно быть в пасхальной корзине, а чего нужно избегать. Пасхальная корзина – это традиционный символ Пасхи во многих странах мира, и его состав может изменяться в зависимости от региона и культурных традиций. Однако основные составляющие пасхальной корзины обычно имеют символическое значение, связанное со здоровьем, процветанием и воскресением.