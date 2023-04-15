У храмі Гробу Господнього зійшов благодатний вогонь (відео)

Цього року, побоюючись тисняви та провокацій, поліцейські пустили до храму Гробу Господнього обмежену кількість людей. Патріарх Єрусалимський виніс благодатний вогонь о 14.55.

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У суботу, 15 квітня, у храмі Гробу Господнього (Єрусалим) зійшов благодатний вогонь. Про це повідомляє The Washington Post

На церемонію у храмі зібралися віряни з різних країн світу.

Цього року поліція Ізраїлю обмежила кількість віруючих, які могли відвідати храм Гробу Господнього, побоявшись тисняви та смертей від задухи у натовпі.

Вже вранці правоохоронці почали розганяти людей від воріт Старого міста, зокрема іноземних туристів, які прилетіли з Європи. Крім того, доступ був перекритий і для християн з Палестини.

Крім того, у цей рік день сходження благодатного вогню збігся з не менш важливим святом для мусульман: настав 24-й день священного місяця Рамадан і вони зібралися на полуденну молитву в мечеті Аль-Акса.

Щоб не допустити інцидентів між представниками різних релігій, біля храму, в якому мав зійти благодатний вогонь, порядок охороняли понад дві тисячі поліцейських.

Патріарх Єрусалимський виніс благодатний вогонь о 14:55. Після цього свічки та лампади, запалені біля храму, почали передавати представникам православних єпархій з усього світу.

Що таке "благодатний вогонь"

Благодатний вогонь — вогонь, що виноситься з Гробу Господнього на особливому богослужінні, яке щорічно відбувається у Велику суботу напередодні православного Великодня в храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі.

Благодатний вогонь сходить у Кувуклії — це каплиця в центрі храму Воскресіння Христового, що приховує печеру Гробу Господнього. Там знаходиться особливо шанована всіма християнами плита, під якою розташовувалося місце поховання Ісуса Христа.

Він має особливість: у перші хвилини не обпалює, має температуру людського тіла і нагадує теплі промені сонця.

Православні християни вірять у те, що рік, коли благодатний вогонь не зійде у храмі Гробу Господнього, стане роком Другого пришестя Христа та початком Страшного суду.

Нагадаємо, 15 квітня в СБУ українцям нагадали правила поведінки у свята. Українців просять не піддаватися на провокації (зокрема, якщо вони виходитимуть від священнослужителів), пам'ятати про комендантську годину та повідомляти правоохоронців про підозрілих людей чи предмети.

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