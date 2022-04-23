Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме (видео)

Греческий Патриарх Феофил III вынес из часовни две горящие свечи, с помощью которых огонь передадут во все православные церкви мира.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

23 апреля, накануне Пасхи, Благодатный огонь традиционно сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в 14:32 по киевскому времени. Церемонию транслировали в прямом эфире на YouTube.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Иерусалимский храм вмещает около 10 тысяч человек, однако желающих увидеть схождение Благодатного огня или хотя бы поприсутствовать рядом обычно гораздо больше, поэтому множество паломников собрались на площади перед зданием и на соседних улицах. Особенно удачливые могут приблизиться к факелам, которые выносят священнослужители, и зажечь от них свои свечи.

Церемонию схождения Благодатного огня каждый год проводят в Великую субботу в храме, где находится Гроб "Света Истинного". Вынос зажженных свечей из специального помещения символизирует воскресение Иисуса Христа, Сына Божьего. В 2022 году церемонию провел Греческий Патриарх Феофил III, который вынес две большие горящие свечи.

Благодатный огонь передадут православным церквям других стран. В условиях пандемии зажженные лампадки передадут в посольства, которые обеспечат доставку специальными чартерными рейсами.

По давним традициям, в пятницу в храме погасили все свечи, лампады и другие источники света, а в субботу утром делегации всех церквей осматривают специальную часовню над Гробом — Кувуклию, после чего помещение запечатывают. В начале церемонии патриарх входит в часовню с факелами и свечами, где читает молитву и ожидает, пока на них снизойдет Благодатный огонь — чаще всего это происходит в промежуток с 12 до 16 часов.

В 2022 году православные христиане празднуют пасху 24 апреля. Фокус писал, что можно и чего нельзя делать в праздник Воскресения Господня, какие его главные атрибуты и традиции. Одним из главных запретов является употребление алкоголя и кровяную колбасу.

Ранее сообщили, что на Пасху во всех регионах Украины ввели комендантский час. Фокус разбирался, когда и в каких областях начнут действовать ограничения. Военные администрации многих регионов опасаются, что во время празднования российские войска могут устроить провокации или диверсии.