Благодатний Вогонь зійшов у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі (відео)

Грецький Патріарх Феофіл III виніс із каплиці дві свічки, за допомогою яких вогонь передадуть у всі православні церкви світу.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

23 квітня, напередодні Великодня, Благодатний Вогонь традиційно зійшов у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі о 14:32 за київським часом. Церемонію транслювали у прямому ефірі на YouTube.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Єрусалимський храм вміщує близько 10 тисяч людей, однак охочих побачити сходження Благодатного Вогню або хоча б бути поруч набагато більше, тому безліч паломників зібралися на площі перед будівлею і на сусідніх вулицях. Особливо щасливі можуть наблизитись до смолоскипів, які виносять священнослужителі, і запалити від них свої свічки.

Церемонію сходження Благодатного Вогню щороку проводять у Велику суботу у храмі, де знаходиться Гріб "Світла Істинного". Винесення запалених свічок зі спеціального приміщення символізує воскресіння Ісуса Христа, Сина Божого. У 2022 році церемонію провів Грецький Патріарх Феофіл III, який виніс дві великі запалені свічки.

Благодатний Вогонь передадуть православним церквам з інших країн. В умовах пандемії запалені лампадки передадуть до посольств, які забезпечать доставлення спеціальними чартерними рейсами.

За давніми традиціями, в п'ятницю у храмі погасили всі свічки, лампади та інші джерела світла, а в суботу вранці делегації всіх церков оглядають спеціальну каплицю над Гробом — Кувуклію, після чого приміщення запечатують. На початку церемонії патріарх входить у каплицю зі смолоскипами та свічками, де читає молитву і чекає, поки на них зійде Благодатний Вогонь — найчастіше це відбувається у проміжок з 12 до 16 години.

У 2022 році православні християни святкують паску 24 квітня. Фокус писав, що можна і чого не можна робити у свято Воскресіння Господнього, які його головні атрибути та традиції. Однією з головних заборон є вживання алкоголю та кров'яної ковбаси.

Раніше повідомляли, що на Великдень у всіх регіонах України ввели комендантську годину. Фокус розбирався, коли та в яких областях почнуть діяти обмеження. Військові адміністрації багатьох регіонів побоюються, що під час святкування російські війська можуть влаштувати провокації чи диверсії.