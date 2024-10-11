Завоювали Святу землю: археологи знайшли докази облоги Єрусалиму ассирійцями (фото)

Дослідники виявили руїни будівлі VIII ст. до н. е., яку зруйнували ассирійці під час облоги Єрусалима. Це місце використовували для збору податків, спочатку для ізраїльського царя, а згодом для ассирійського.

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Нещодавнє відкриття зруйнованої будівлі VIII століття до н. е. проливає світло на політичну напруженість у стародавньому Єрусалимі. Ця знахідка розкриває важливі деталі військової кампанії, яку вели ассирійці проти Юдеї в ту епоху, пише Live Science.

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Археологи виявили докази, що вказують на облогу Єрусалиму ассирійцями в 701 р. до н. е. під час правління ассирійського царя Сеннахеріба та юдейського царя Єзекії. Виступ Єзекії проти ассирійського панування, який Сеннахеріб вважав бунтарським, став причиною цієї кампанії.

Це місце використовували для збору податків, спочатку для ізраїльського, а згодом для ассирійського царів Фото: Yoli Schwartz, Israel Antiquities Authority

Хоча ассирійці захопили більшу частину Юдеї і взяли в облогу Єрусалим, вони не здобули місто. Історичні джерела розходяться в цьому питанні: Біблія стверджує, що внаслідок божественного втручання загинуло 185 000 ассирійських воїнів, тоді як ассирійські джерела стверджують, що Єзекія запропонував значну данину в обмін на мир.

У районі Мордот-Арнона в Єрусалимі археологи розкопали стародавню адміністративну споруду, яку використовували для збору податків. Ця будівля, датована VIII століттям до н. е., відігравала вирішальну роль в економічних операціях царства, а написи на глечиках вказували на те, що зібрані податки призначалися для царя Єзекії.

За словами Нерії Сапір, одного з керівників розкопок, на цьому місці зберігалися податки, які сплачували сільські землевласники або чиновники у вигляді сільськогосподарської продукції, наприклад, оливкової олії. На ручках деяких глечиків навіть були написані імена, можливо, тих, хто відповідав за те, щоб податки надходили до царської адміністрації.

Коли війська Сеннахеріба вдерлися в Юдею, цю будівлю зруйнували. Великі фундаментні камені розмістили на вершині руїн, ймовірно, для того, щоб показати населенню ассирійське панування. Сапір разом з колегами-археологами Натаном Бен-Арі та Беньяміном Сторчаном інтерпретували це руйнування як політичне послання Ассирійської імперії, що демонструвало її контроль над регіоном.

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Пізніше будівлю відновили в VII столітті до н. е., зі зміною написів на податкових глечиках, які тепер вказували на те, що податки сплачувалися ассирійському цареві, а не Єзекії. Це свідчить про те, що поки Єзекія продовжував правити Юдеєю, ассирійці встановили свій контроль над навколишніми територіями, стягуючи податки безпосередньо з них.

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