Належали фрігійцям: турецькі археологи знайшли ритуальне місце у замку Мідаса (фото)

Археологи відновили розкопки у замку Мідаса в Туреччині та вже знайшли численні артефакти. Під нещодавніх досліджень вчені виявили пам’ятки фрігійців: вівтар, присвячений богині Матар та стародавні печі.

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Нещодавно під час розкопок у замку Мідаса в Ескішехірі, Туреччина, археологи виявили стародавні печі та вогнища, датовані VII століттям до н. е. На думку вчених, печі належали фрігійцям, які випікали у них хліб з м'ясом тварин, принесених у жертву під час релігійних ритуалів, пише Arkeonews.

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Розкопки в замку Мідаса відновили після 71-річної перерви завдяки співпраці між Міністерством культури та туризму та Університетом Анадолу. З 2022 року археологи досягли значного прогресу під керівництвом доцента Юсуфа Полата з кафедри археології Університету Анадолу, зокрема виявили важливі знахідки під час досліджень у районі "Святилища Агдістіс".

Під нещодавніх досліджень вчені виявили пам"ятки фрігійців: вівтар, присвячений богині Матар та стародавні печі Фото: Anadolu University

Полат розповів, що вперше під час масштабних розкопок перед фрігійським вівтарем вдалося виявити місця, де проводили ритуальні приготування. На цих ділянках були вогнища з простими кам'яними фундаментами та дерев'яними конструкціями, які датуються середньофрігійським періодом, приблизно VIII-VII століттям до нашої ери. Крім того, у верхніх шарах знайшли кераміку лідійського періоду та римські артефакти I та II століть н. е., що свідчить про тривале використання цього місця.

Одним із ключових відкриттів став скельний ідол із зображенням фрігійської богині-матері Матар, а також чотири скельні резервуари, висічені в скелястій платформі. Матар, відома як найважливіше божество у фрігійській релігії, асоціювалася з полюванням, війною і процвітанням. Полат пояснив, що наявність цих басейнів, разом з ідолом, свідчить: цю територію використовували для ритуалів достатку і родючості, присвячених богині.

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На додаток до фрігійських знахідок, дослідники виявили, що це місце було заселене понад 250 000 років тому. Під час наземних досліджень вдалося знайти кам'яні знаряддя праці періоду нижнього палеоліту, що ще більше збагатило історичне значення замку Мідаса.

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