Принадлежали фригийцам: турецкие археологи нашли ритуальное место в замке Мидаса (фото)

Археологи возобновили раскопки в замке Мидаса в Турции и уже нашли многочисленные артефакты. Во время недавних исследований ученые обнаружили памятники фригийцев: алтарь, посвященный богине Матар и древние печи.

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Недавно во время раскопок в замке Мидаса в Эскишехире, Турция, археологи обнаружили древние печи и очаги, датированные VII веком до н. э. По мнению ученых, печи принадлежали фригийцам, которые выпекали в них хлеб с мясом животных, принесенных в жертву во время религиозных ритуалов, пишет Arkeonews.

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Раскопки в замке Мидаса возобновили после 71-летнего перерыва благодаря сотрудничеству между Министерством культуры и туризма и Университетом Анадолу. С 2022 года археологи достигли значительного прогресса под руководством доцента Юсуфа Полата с кафедры археологии Университета Анадолу, в частности обнаружили важные находки во время исследований в районе "Святилища Агдистис".

Во время недавних исследований ученые обнаружили памятники фригийцев: алтарь, посвященный богине Матар и древние печи Фото: Anadolu University

Полат рассказал, что впервые во время масштабных раскопок перед фригийским алтарем удалось обнаружить места, где проводили ритуальные приготовления. На этих участках были очаги с простыми каменными фундаментами и деревянными конструкциями, которые датируются среднефригийским периодом, примерно VIII-VII веком до нашей эры. Кроме того, в верхних слоях нашли керамику лидийского периода и римские артефакты I и II веков н. э., что свидетельствует о длительном использовании этого места.

Одним из ключевых открытий стал скальный идол с изображением фригийской богини-матери Матар, а также четыре скальных резервуара, высеченные в скалистой платформе. Матар, известная как важнейшее божество во фригийской религии, ассоциировалась с охотой, войной и процветанием. Полат объяснил, что наличие этих бассейнов, вместе с идолом, свидетельствует: эту территорию использовали для ритуалов изобилия и плодородия, посвященных богине.

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В дополнение к фригийским находкам, исследователи обнаружили, что это место было заселено более 250 000 лет назад. Во время наземных исследований удалось найти каменные орудия труда периода нижнего палеолита, что еще больше обогатило историческое значение замка Мидаса.

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