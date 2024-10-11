Завоевали Святую землю: археологи нашли доказательства осады Иерусалима ассирийцами (фото)

Исследователи обнаружили руины здания VIII в. до н. э., которое разрушили ассирийцы во время осады Иерусалима. Это место использовали для сбора налогов, сначала для израильского царя, а затем для ассирийского.

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Недавнее открытие разрушенного здания VIII века до н. э. проливает свет на политическую напряженность в древнем Иерусалиме. Эта находка раскрывает важные детали военной кампании, которую вели ассирийцы против Иудеи в ту эпоху, пишет Live Science.

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Археологи обнаружили доказательства, указывающие на осаду Иерусалима ассирийцами в 701 г. до н. э. во время правления ассирийского царя Сеннахериба и иудейского царя Езекии. Выступление Езекии против ассирийского господства, которое Сеннахериб считал бунтарским, стало причиной этой кампании.

Это место использовали для сбора налогов, сначала для израильского, а впоследствии для ассирийского царей Фото: Yoli Schwartz, Israel Antiquities Authority

Хотя ассирийцы захватили большую часть Иудеи и осадили Иерусалим, они не захватили город. Исторические источники расходятся в этом вопросе: Библия утверждает, что в результате божественного вмешательства погибло 185 000 ассирийских воинов, тогда как ассирийские источники утверждают, что Езекия предложил значительную дань в обмен на мир.

В районе Мордот-Арнона в Иерусалиме археологи раскопали древнее административное сооружение, которое использовали для сбора налогов. Это здание, датированное VIII веком до н. э., играло решающую роль в экономических операциях царства, а надписи на кувшинах указывали на то, что собранные налоги предназначались для царя Езекии.

По словам Нерии Сапир, одного из руководителей раскопок, на этом месте хранились налоги, которые платили сельские землевладельцы или чиновники в виде сельскохозяйственной продукции, например, оливкового масла. На ручках некоторых кувшинов даже были написаны имена, возможно, тех, кто отвечал за то, чтобы налоги поступали в царскую администрацию.

Когда войска Сеннахериба вторглись в Иудею, это здание было разрушено. Большие фундаментные камни разместили на вершине руин, вероятно, для того, чтобы показать населению ассирийское господство. Сапир вместе с коллегами-археологами Натаном Бен-Ари и Беньямином Сторчаном интерпретировали это разрушение как политическое послание Ассирийской империи, демонстрирующее ее контроль над регионом.

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Позже здание восстановили в VII веке до н. э., с изменением надписей на налоговых кувшинах, которые теперь указывали на то, что налоги платились ассирийскому царю, а не Езекии. Это свидетельствует о том, что пока Езекия продолжал править Иудеей, ассирийцы установили свой контроль над окружающими территориями, взимая налоги непосредственно с них.

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