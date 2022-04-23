Комендантська година на Великдень в Україні: які обмеження запровадили в регіонах через війну

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Через воєнний стан у деяких регіонах змінили тривалість комендантської години на Великдень. Фокус з'ясував, де і скільки він триватиме.

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Комендантська година на Великдень в Україні

У великодню ніч на території України діятиме два режими: жорсткіший і м'якший. Там, де відбуваються бойові дії, комендантська година розпочнеться раніше.

Комендантська година з 19:00 до 5:00 триватиме у таких областях України:

Донецька

Луганська

Запорізька

Миколаївська

Харківська

Херсонська

В усіх інших областях обмеження діятимуть з 23:00 до 5:00. Розповімо докладніше про деякі регіони нижче.

Комендантська година на Великдень у Києві та Київській області

У столиці та області у великодню ніч комендантська година триватиме з 23:00 до 5:00. Для зручності вірян священики проведуть богослужіння у форматі онлайн-трансляції.

Мер Києва Віталій Кличко у Telegram попередив про зміни та пояснив, що такі заходи вжили для безпеки мирних громадян і запобігання можливим провокаціям із боку ворога. Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк підтвердив можливість агресивних дій із боку супротивника:

"Маємо справу з підступним ворогом, а безпека людей — це головне для нас".

Хоча ЗСУ відбили напад російських військ у Київській області і запобігли оточенню Києва, ворог продовжує обстрілювати столицю. Останній великий удар завдали в ніч на 15 квітня: Міноборони РФ заявило, що атакували Жулянський машинобудівний завод. Як стверджує відомство, підприємство обстріляли у відповідь на "диверсії" на території країни, в яких російська влада звинувачує Україну.

Комендантська година у Харківській області на Великдень

У Харківській області продовжуються активні бойові дії: ЗСУ провели успішний контрнаступ і звільнили низку населених пунктів, проте російські війська продовжують напирати на Ізюмський напрямок. У зв'язку з цим обласна адміністрація збільшила час комендантської години, яка триватиме з 19:00 23 квітня до 5:00 24 квітня.

Голова обласної адміністрації Олег Синєгубов на своїй сторінці у Facebook наголосив, що мешканцям Харкова та регіону заборонено йти на нічні служби, а церквам — їх проводити. Він закликав християн відвідувати релігійні заходи вдень 24 квітня.

"Ми зустрілися з представниками церков, разом вирішили, що нічних богослужінь не буде! Ми не можемо допустити скупчення людей, безпека – насамперед", — написав Олег Синєгубов.

Комендантська година в Миколаївській області на Великдень

Комендантська година 23-24 квітня триватиме з 19:00 до 5:00. Нещодавно ЗСУ вибили російські війська з Миколаївської області до кордону з Херсонською, проте противник продовжує обстрілювати Миколаїв та інші населені пункти регіону.

У своєму ранковому зверненні голова військової адміністрації області Віталій Кім повідомив, що в ніч на 23 квітня ЗС РФ вчергове обстріляли Миколаїв, потрапили в місцеве кафе. В результаті пошкоджено лінію електропередач, а в будинках поблизу вибито вікна. Військові отримали інформацію, що противник вживе нових агресивних дій у святкову ніч.

"Прошу всіх залишитися вдома цієї ночі. Є ймовірність, що ворог готує підлість. За можливості нікуди не ходіть сьогодні й завтра", — звернувся Віталій Кім до мешканців області.

Комендантська година у Львівській області на Великдень

З 23 квітня в регіоні запроваджується комендантська година з 23:00 до 5:00, така тривалість збережеться і після Великодня. Голова обласної адміністрації Максим Козицький у Facebook пояснив, що таке рішення ухвалили у зв'язку зі свіжими даними розвідки про можливу діяльність диверсійних груп.

"Церковне керівництво області солідарне з цим рішенням. У всіх храмах Львівщини нічні богослужіння переносять на ранковий час. На жаль, у ворога немає такого поняття як велике релігійне свято. Він озвірів настільки, що не розуміє, що таке Великдень. Тому в ці світлі дні є велика загроза провокацій", — написав він у пості.

18 квітня Росія завдала ракетних ударів по Львову, внаслідок яких як мінімум 7 людей загинули та ще 11 отримали поранення. Це не перші обстріли в регіоні, тому місцева влада запровадила додаткові заходи безпеки.

Комендантська година в Одеській області на Великдень

В Одесі й області в ніч на 24 квітня запроваджується комендантська година з 23:00 до 5:00 за розпорядженням начальника військової адміністрації Максима Марченка. У своєму зверненні він пояснив, що громадянам заборонено відвідувати храми вночі, хоча духовенство проведе богослужіння "за зачиненими дверима".

Віряни зможуть вирушити в церкву відразу ж після закінчення комендантської години, проте обряд освячення їжі на Великдень проведуть без масового скупчення людей, дотримуючись суворих заходів безпеки. Зокрема, парафіянам слід продумати маршрути, як добиратися до укриття в разі повітряної тривоги.

"Радимо не збиратися в групи, навіть якщо ви відвідаєте храми, мати при собі паспорт, для дітей свідоцтво про народження та з розумінням ставитися до можливих перевірок", — попередила військова адміністрація.

Комендантська година у Полтавській області на Великдень

Тут комендантську годину не збільшили, а навпаки скоротили на одну годину, вона триватиме не з 22:00, а з 23:00 до 5:00. Голова обласної державної адміністрації Дмитро Лунін розповів, що у великодню ніч служби для парафіян проводити не будуть, тому він закликав дивитися трансляцію в ефірі національного телемарафону.

"Освячувати пояси можна. Поза комендантською годиною та за відсутності повітряних тривог. Без скупчення людей! Ситуацій, коли віряни вишикуються навколо церкви в кілька рядів, не повинно бути! Вдень 24 квітня магазини, аптеки, кафе тощо будуть працювати. Транспорт їздитиме. Виходити на вулицю, гуляти у парку – можна. А понеділок – робочий день", — заявив чиновник.

Трансляція Великодня 2022 в Україні

23 квітня о 23:30 у межах національного марафону та на телеканалі UA:Культура розпочнеться трансляція богослужіння Православної Церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору у Києві. 24 квітня о 7:30 там покажуть службу Української Греко-Католицької церкви, яку священики проведуть у Патріархальному соборі Воскресіння Христового в столиці.