Нічні обстріли в Києві: у РФ стверджують про удар по Жулянському машинобудівному заводу

У відомстві стверджують, що нічного удару завдали, щоб помститися за "диверсії київськими силами" на території Росії.

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За інформацією Міноборони РФ, уночі, 15 квітня ЗС РФ обстріляли Жулянський машинобудівний завод "ВІЗАР" у Києві. Про це повідомляє РІА Новини.

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За словами офіційного представника відомства Ігоря Конашенкова, удар по заводу — це відповідь на нібито українські диверсії на російських територіях. Йдеться, ймовірно, про нещодавні обстріли села Журавлівка в Бєлгородській області та села Климове в Брянській області, а також прикордонного пункту в Курській області, в яких Росія звинувачує Україну.

Щобільше, за словами росіян, внаслідок обстрілу завод навіть вивели з ладу, знищивши цех виробництва та ремонту зенітних ракетних комплексів великої та середньої дальності. Проте офіційного підтвердження цієї інформації від України немає.

Водночас Конашенков додав, що "Росія нарощуватиме кількість та масштаби атак по об'єктах в українській столиці, якщо Київ продовжить диверсії".

Нічні обстріли — що відомо?

У ніч на 15 квітня в низці міст України було чути звуки вибухів. Згодом у мережі поширилася інформація, що в Києві було голосно через роботу ППО.

Як писав Фокус, СБУ попереджали, що Москва влаштує провокації, щоб звинуватити у всьому Київ. Як підтвердження після подій спецслужби оприлюднили перехоплення телефонних розмов окупантів з їхніми дружинами. На записі російський військовий каже дружині, що обстріл села в Брянській області — провокації Росії. Окупант пояснює, що так само російські спецслужби працювали під час Чеченської війни — влаштовували теракти в Москві, звинувачуючи у всьому чеченців.

"Просто зараз вони (Україна) ніяк не могли достріляти з такої відстані до Климового", — говорить на записі російський військовослужбовець.

Як писав раніше Фокус, 14 квітня єдина чергова диспетчерська служба Климовського району Брянської області заявила, що на території зафіксували два прильоти снарядів. За інформацією РосЗМІ внаслідок ударів нібито постраждало семеро людей, зокрема вагітна жінка та дитина.

Також повідомляли про спрацювання ППО в Бєлгороді вранці 15 квітня.