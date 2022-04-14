РФ звинуватила Україну в обстрілі житлових будинків та прикордонного пункту в Брянській області (фото, відео)

Російські ЗМІ вже встигли заявити, що внаслідок атаки поранення нібито отримало семеро людей, включаючи вагітну жінку.

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У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що українські військові нібито обстріляли прикордонний пункт пропуску "Нові Юрковичі" в Брянській області. В російському відомстві стверджують, що обстрілювали нібито з мінометів з боку української території. Про це повідомляє російське агентство новин "ТАРС" з посиланням на прикордонне управління ФСБ.

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За даними російської силової служби, постраждалих немає, проте під час обстрілу перебувало понад 30 українських біженців, які їхали до Росії. Також у ФСБ заявили, що нібито пошкоджено два автомобілі, в яких перебували українські біженці.

"У момент обстрілу на території пункту пропуску перебувало понад 30 українських біженців, які прямували в Російську Федерацію, яких евакуювали. Отримали пошкодження два автомобілі біженців. Постраждалих немає", — сказано в повідомленні.

Крім того, Єдина чергова диспетчерська служба Климовського району Брянської області заявила, що на території зафіксували два прильоти снарядів. Російські ЗМІ пишуть, що нібито семеро людей, зокрема вагітна жінка та дитина, постраждали внаслідок обстрілу. Також губернатор Брянської області Олександр Богомаз стверджує, що ЗСУ обстріляли житлові будинки регіону.

Судячи з карти, Климовський район Брянської області знаходиться біля Білорусі та межує з Чернігівською областю.

Що говорить українська сторона

На момент написання новини силові структури України та Державна прикордонна служба не відреагували на звинувачення російської сторони в обстрілі її прикордонних територій.

Нагадаємо, 13 квітня Росія звинуватила Україну в обстрілі прикордонного пункту в Курській області. Губернатор Курської області Роман Старовойт стверджував, що українські військові обстріляли прикордонний пункт пропуску зі стрілецької зброї.

Після цього в Міноборони РФ пригрозили ударами по "центрах ухвалення рішень" в Україні, зокрема по Києву. Російські загарбники звинувачують Збройні Сили України у спробах диверсій та завдання ударів по об'єктах на території РФ.

Радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що Україна завдасть удару у відповідь у разі атаки РФ на органи влади в Україні.