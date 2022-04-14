Україна завдасть удару у відповідь у разі атаки РФ на органи влади в Києві, — Арестович (відео)

Радник керівника Офісу президента уточнив, що українська сторона має "прекрасні можливості" для удару по території Росії.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Збройні сили України можуть завдати удару у відповідь у випадку, якщо війська РФ атакують "центри ухвалення рішень у Києві", як раніше погрожувала це зробити Міністерство оборони Росії. Про це радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив в інтерв'ю юристу Марку Фейгіну.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Відповідаючи на запитання про те, чи можуть потенційно російські війська завдати удару по Києву, Арестович заявив, що в цьому він "не сумнівається ні секунди" і навіть припустив, що такі дії можуть бути вчинені противником "в останній день перед укладанням мирної угоди"

"Це ж кремлівські", — сказав представник ОП.

Також Арестович зазначив, що виходячи із заяви Міноборони РФ, під загрозою знаходяться органи військового управління, центральні апарати силових структур України, а також Верховна Рада, Кабінет міністрів та Офіс президента. Проте радник голови ОП запевнив, що в Києві до такого готові.

"Нехай летить, подивимося… Треба просто пам'ятати, що на будь-який постріл по наших органах управління у нас знайдеться своя різьба. Тут треба бути обережним у питанні підняття ставок, тому що можливості по Росії відразу хочу сказати, у нас прекрасні. І те, що ми їх поки що не використовуємо, ну типу будь-яка війна має ступінь ескалації. Хочете ескалувати — давайте ескальнем", — сказав Арестович.

Нагадаємо, в середу, 13 квітня, представник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков повідомив, що російська сторона бачить "спроби диверсій і завдання ударів українськими військами по об'єктах на території РФ", і якщо вони продовжаться, то "Збройними силами РФ будуть завдані удари по центрах ухвалення рішень, зокрема в Києві".

Також ми писали, що РФ 13 квітня звинуватила українську сторону в обстрілі прикордонного пункту в Курській області.