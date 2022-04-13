Міноборони Росії погрожує новими ударами по Києву (відео)

Російські загарбники звинувачують Збройні сили України у спробах диверсій та завдання ударів по об'єктах на території РФ.

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Російські окупанти погрожують вдаряти по "центрах ухвалення рішень" в Україні, зокрема в Києві. Про це повідомив представник Міноборони Росії Ігор Конашенков.

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Загарбники побачили спроби диверсій та завдання ударів ЗСУ по об'єктах на території Російської Федерації.

"Якщо такі випадки продовжаться, то Збройними силами Російської Федерації буде завдано ударів по центрах прийняття рішень, зокрема в Києві, від чого російська армія досі утримувалася", — сказав Конашенков.

Удари по Росії — які випадки відомі?

Нагадаємо, що у прикордонному з Україною російському місті Бєлгород вже кілька разів були вибухи. 1 квітня прогримів вибух на місцевій нафтобазі. Влада РФ звинуватила у тому, що сталося, Збройні сили України, і заявила нібито про завдання авіаудару. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей.

Секретар РНБО України Олексій Данілов спростував звинувачення у бік ЗСУ та назвав російську область "Бєлгородською народною республікою".

Цього ж дня росЗМІ повідомили про новий вибух у Бєлгороді. Пропагандисти повідомили, що снаряд упав на територію села Микільське. Міноборони України заявило про відсутність чіткої відповіді щодо авіаудару по Бєлгороду та припустило, що це може бути провокацією Кремля.

Агентство Reuters з посиланням на очевидців писало про два вибухи у Бєлгороді 3 квітня. Ще один "хлопок" у місті чули 5 квітня.

Росія 13 квітня звинуватила Україну в обстрілі прикордонного пункту в Курській області. Жертв та постраждалих унаслідок цього не було. Про аналогічний епізод повідомлялося 6 квітня, тоді говорили про обстріл із мінометів у Суджанському районі Курської області.