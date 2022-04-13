Минобороны России угрожает новыми ударами по Киеву (видео)

Российские захватчики обвиняют Вооруженные силы Украины в попытках диверсий и нанесении ударов по объектам на территории РФ.

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Российские оккупанты угрожают ударить по "центрам принятия решений" в Украине, в том числе в Киеве. Об этом сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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Захватчики увидели попытки диверсий и нанесения ударов ВСУ по объектам на территории Российской Федерации.

"Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась", — сказал Конашенков.

Удары по России – какие случаи известны?

Напомним, что в приграничном с Украиной российском городе Белгород уже несколько раз были взрывы. 1 апреля прогремел взрыв на местной нефтебазе. Власти РФ обвинили в случившемся Вооруженные силы Украины, и заявили якобы о нанесении авиаудара. В результате взрыва пострадали два человека.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов опроверг обвинения в сторону ВСУ и назвал российскую область "Белгородской народной республикой".

В этот же день росСМИ сообщили о новом взрыве в Белгороде. Пропагандисты сообщили, что снаряд упал на территорию села Никольское. Минобороны Украины заявило об отсутствии четкого ответа по авиаудару по Белгороду и предположили, что это может быть провокацией Кремля.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев писало о двух взрывах в Белгороде 3 апреля. Еще один "хлопок" в городе слышали 5 апреля.

Россия 13 апреля обвинила Украину в обстреле пограничного пункта в Курской области. Жертв и пострадавших в результате происшествия не было. Об аналогичном эпизоде сообщалось 6 апреля, тогда говорили про обстрел из минометов в Суджанском районе Курской области.