РФ обвинила Украину в обстреле жилих домов и погранпункта в Брянской области (фото, видео)

Российские СМИ уже успели заявить, что в результате атаки ранения якобы получили семь человек, включая беременную женщину.

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В Федеральной службе безопасности России заявили, что украинские военные якобы обстреляли пограничный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области. В российском ведомстве утверждают, что обстрел якобы производился из минометов со стороны украинской территории. Об этом сообщает российское новостное агентство "ТАСС" со ссылкой на пограничное управление ФСБ.

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По данным российской силовой службы пострадавших нет, однако во время обстрела находилось более 30 украинских беженцев, которые ехали в России. Также в ФСБ заявили, что были якобы повреждены два автомобиля, в которых находились украинские беженцы.

"В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы. Получили повреждения два автомобиля, принадлежащие беженцам. Пострадавших нет", — сказано в сообщении.

Кроме того, Единая дежурная диспетчерская служба Климовского района Брянской области заявила, что на территории зафиксировали два прилета снарядов. Российские СМИ пишут, что якобы семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок пострадали в результате обстрела. Также губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что ВСУ обстреляли жилые дома региона.

Судя по карте, Климовский район Брянской области находится возле Беларуси и граничит с Черниговской областью.

Что говорит украинская сторона

На момент написания новости силовые структуры Украины и Государственная приграничная служба не отреагировали на обвинения российской стороны в обстреле их приграничных территорий.

Напомним, 13 апреля Россия обвинила Украину в обстреле пограничного пункта в Курской области. Губернатор Курской области Роман Старовойт утверждал, что украинские военные обстреляли пограничный пункт пропуска из стрелкового оружия.

После этого в Минобороны РФ пригрозили ударами по "центрам принятия решений" в Украине, в том числе Киеве. Российские захватчики обвиняют Вооруженные силы Украины в попытках диверсий и нанесении ударов по объектам на территории РФ.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина нанесет ответный удар в случае атаки РФ на органы власти в Украине.