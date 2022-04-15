Ночные обстрелы в Киеве: в РФ утверждают об ударе по Жулянскому машиностроительному заводу

В ведомстве утверждают, что ночной удар был нанесен в отместку за "диверсии киевскими силами" на территории России.

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По информации Минобороны РФ, ночью 15 апреля ВС РФ обстреляли Жулянский машиностроительный завод "Визар" в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, удар по заводу — это ответ на якобы украинские диверсии на российских территориях. Речь, вероятно, идет о недавних обстрелах села Журавлевка в Белгородской области и села Климово в Брянской области, а также пограничного пункта в Курской области, в которых Россия обвиняет Украину.

Более того, по словам россиян, в результате обстрела завод даже вывели из строя, уничтожив цех производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности. Однако официального подтверждения данной информации со стороны Украины нет.

При этом Конашенков добавил, что "Россия будет наращивать количество и масштабы атак по объектам в украинской столицы, если Киев продолжит диверсии".

Ночные обстрелы — что известно?

В ночь на 15 апреля в ряде городов Украины были слышны звуки взрывов. Спустя время в сети распространилась информация, что в Киеве было громко из-за работы ПВО.

Как писал Фокус, СБУ предупреждали, что Москва устроит провокации, чтобы обвинить во всем Киев. В качестве подтверждения после случившегося спецслужбы обнародовали перехват телефонных разговоров оккупантов с их женами. На записи российский военный говорит супруге, что обстрелы села в Брянской области — провокации России. Оккупант объясняет, что таким же образом российские спецслужбы работали во время Чеченской войны — устраивали теракты в Москве, обвиняя во всем чеченцев.

"Просто сейчас они (Украина) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово", — говорит на записи российский военнослужащий.

Как писал ранее Фокус, 14 апреля единая дежурная диспетчерская служба Климовского района Брянской области заявила, что на территории зафиксировали два прилета снарядов. По информации РосСМИ в результате ударов якобы пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок.

Также сообщалось о срабатывании ПВО в Белгороде утром 15 апреля.