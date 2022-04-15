"Це наші": окупант зізнався дружині, що Росію обстрілюють власні війська (відео)

У перехопленій СБУ розмові окупант зізнається дружині, що обстріл ведуть з метою дискредитації України. У відповідь жінка каже, що "від цього вже якось легше".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Росія організувала провокацію, обстрілявши село Климове в Брянській області, щоб звинуватити в цьому Україну. Це підтверджують нові перехоплення телефонних розмов окупантів, що перебувають у Донецькій області, повідомляють у СБУ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Це наші х*рачать, — пояснює дружині російський загарбник. — Так роблять для того, щоб ніби х**ли провокують. І ось тому влучають".

"Ну, від цього вже якось легше", — зізнається дружина окупанта.

"Така ж х*рня була і в чеченську війну. Квартири підривали в Москві, ніби, що це терористи. По суті, це ФСБшники. Просто зараз вони (Україна) ніяк не могли дострілювати з такої відстані до Климового", — продовжує російський військовослужбовець.

Також під час розмови окупант зазначає, що після цього вирішив написати відмову від подальшої участі в бойових діях на території України.

Як повідомляв Фокус, 14 квітня єдина чергова диспетчерська служба Климівського району Брянської області заявила, що на території зафіксували два прильоти снарядів. Російські ЗМІ пишуть, що внаслідок обстрілу нібито постраждали семеро людей, зокрема вагітна жінка та дитина. Також губернатор Брянської області Олександр Богомаз стверджує, що ЗСУ обстріляли житлові будинки регіону.

13 квітня Росія звинуватила Україну в обстрілі прикордонного пункту Курської області. Губернатор Курської області Роман Старовойт стверджував, що українські військові обстріляли прикордонний пункт пропуску зі стрілецької зброї.

Після цього в Міноборони РФ пригрозили ударами по "центрах ухвалення рішень" в Україні, зокрема по Києву. Російські загарбники звинувачують Збройні Сили України у спробах диверсій та завдання ударів по об'єктах на території РФ.

Радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що Україна завдасть удару у відповідь у разі атаки РФ на органи влади в Україні.