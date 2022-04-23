Комендантский час на Пасху в Украине: какие ограничения ввели в регионах из-за войны

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Из-за военного положения в некоторых регионах изменили продолжительность комендантского часа на Пасху. Фокус выяснил, где и сколько он будет длиться.

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Комендантский час на Пасху в Украине

В пасхальную ночь на территории Украины будет действовать два режима: более жесткий и более мягкий. Там, где проходят боевые действия, комендантский час начнется раньше.

Комендантский час с 19:00 до 5:00 продлится в таких областях Украины:

Донецкая

Луганская

Запорожская

Николаевская

Харьковская

Херсонская

Во всех остальных областях ограничения будут действовать с 23:00 до 5:00. Расскажем подробнее о некоторых регионах ниже.

Комендантский час на Пасху в Киеве и Киевской области

В столице и области в пасхальную ночь комендантский час продлится с 23:00 до 5:00. Для удобства верующих священники проведут богослужения в формате онлайн трансляции.

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram предупредил об изменениях и объяснил, что такие меры приняли для безопасности мирных граждан и предотвращения возможных провокаций со стороны врага. Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк подтвердил возможность агрессивных действий со стороны противника:

"Имеем дело с коварным врагом, а безопасность людей — это главное для нас".

Пусть ВСУ отразили нападение российских войск в Киевской области и предотвратили окружение Киева, враг продолжает обстреливать столицу. Последний крупный удар был нанесен в ночь на 15 апреля: Минобороны РФ заявило, что атаковали Жулянский машиностроительный завод. Как утверждает ведомство, предприятие обстреляли в ответ на "диверсии" на территории страны, в которых российские власти обвиняют Украину.

Комендантский час в Харьковской области на Пасху

В Харьковской области продолжаются активные боевые действия: ВСУ провели успешное контрнаступление и освободили ряд населенных пунктов, однако российские войска продолжают напирать на Изюмском направлении. В связи с этим областная администрация увеличила время комендантского, который продлится с 19:00 23 апреля по 5:00 24 апреля.

Глава областной администрации Олег Синегубов на своей странице в Facebook подчеркнул, что жителям Харькова и региона запрещено идти на ночные службы, а церквям — их проводить. Он призвал христиан посещать религиозные мероприятия днем 24 апреля.

"Мы встретились с представителями церквей, вместе решили, что ночных богослужений не будет! Мы не можем допустить скопления людей, безопасность – прежде всего", — написал Олег Синегубов.

Комендантский час в Николаевской области на Пасху

Комендантский час 23-24 апреля продлится с 19:00 до 5:00. Не так давно ВСУ выбили российские войска из Николаевской области до границы с Херсонской, однако противник продолжает обстреливать Николаев и другие населенные пункты региона.

В своем утреннем обращении глава военной администрации области Виталий Ким сообщил в Facebook, что в ночь на 23 апреля ВС РФ в очередной раз обстреляли Николаев, попали в местное кафе. В результате повреждена линия электропередач, а в домах поблизости выбиты окна. Военные получили информацию, что противник предпримет новые агрессивные действия в праздничную ночь.

"Прошу всех остаться дома в эту ночь. Есть вероятность, что враг готовит подлость. По возможности никуда не ходите сегодня и завтра", — обратился Виталий Ким к жителям области.

Комендантский час во Львовской области на Пасху

С 23 апреля в регионе вводится комендантский час с 23:00 до 5:00, такая продолжительность сохранится и после Пасхи. Глава областной администрации Максим Козицкий в Facebook объяснил, что такое решение приняли в связи со свежими данными разведки о возможной деятельности диверсионных групп.

"Церковное руководство области солидарно с этим решением. Во всех храмах Львовщины ночные богослужения переносят на утренние часы. К сожалению, у врага нет такого понятия, как великий религиозный праздник. Он озверел настолько, что не понимает, что такое Пасха. Поэтому в эти светлые дни есть большая угроза провокаций", — написал он в посте.

18 апреля Россия нанесла ракетные удары по Львову, в результате которых как минимум 7 человек погибли и еще 11 получили ранения. Это не первые обстрелы в регионе, поэтому местные власти ввели дополнительные меры безопасности.

Комендантский час в Одесской области на Пасху

В Одессе и области в ночь на 24 апреля вводится комендантский час с 23:00 до 5:00 по распоряжению начальника военной администрации Максима Марченко. В своем обращении он объяснил, что гражданам запрещено посещать храмы ночью, хотя духовенство проведет богослужения "за закрытыми дверьми".

Верующие смогут отправиться в церкви сразу же по окончанию комендантского часа, однако обряд освящения пищи на Пасху проведут без массового скопления людей, соблюдая строгие меры безопасности. В частности, прихожанам следует продумать маршруты, как добираться к укрытиям в случае воздушной тревоги.

"Советуем не собираться в группы даже если вы посетите храмы, иметь при себе паспорт, для детей свидетельство о рождении и с пониманием относиться к возможным проверкам", — предупредила военная администрация.

Комендантский час в Полтавской области на Пасху

Здесь комендантский час не увеличили, а наоборот сократили на один час, он продлится не с 22:00, а с 23:00 до 5:00. Глава областной государственной администрации Дмитрий Лунин рассказал, что в пасхальную ночь службы для прихожан проводиться не будут, поэтому он призвал смотреть трансляцию в эфире национального телемарафона.

"Освящать пояса можно. Вне комендантского часа и при отсутствии воздушных тревог. Без скопления людей! Ситуаций, когда верующие выстроятся вокруг церкви в несколько рядов, не должно быть! Днем 24 апреля магазины, аптеки, кафе и т.д. будут работать. Транспорт будет ездить. Выходить на улицу, гулять в парке – можно. А понедельник – рабочий день", — заявил чиновник.

Трансляция Пасхи 2022 в Украине

23 апреля в 23:30 в рамках национального марафона и на телеканале UA:Культура начнется трансляция богослужения Православной Церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора в Киеве. 24 апреля в 7:30 там же покажут службу Украинской Греко-Католической церкви, которую священники проведут в Патриархальном соборе Воскресения Христова в столице.