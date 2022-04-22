Великдень 2022. Що можна та чого не можна робити в головне християнське свято

У церковному календарі Великдень, або Воскресіння Господнє, вважається найголовнішим християнським святом. Християни східного обряду у 2022 році відзначатимуть його 24 квітня

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Великодню передує Страсний тиждень, або Страсна седмиця, кожен день якого має особливе значення. І один із найважливіших для вірян — це Чистий четвер. Як відзначати цей день і які традиції його супроводжують, Фокус уже розповідав. Тепер саме час розібратися, що можна робити, а що не варто на Великдень.

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Те, що Великдень — це день, коли віряни йдуть у церкву, святять паски та фарбовані яйця, головні атрибути свята, а потім урочисто розговляються за святковим столом, знають усі. Але, крім цього, Великдень супроводжують безліч обрядів і традицій, про які Фокус і розповість.

Що таке Великдень

Великдень — це день, коли, згідно з Новим Завітом, Ісус Христос, розіп'ятий на хресті на Голгофі за наші гріхи, воскрес із мертвих.

Дата Великодня щороку змінюється, тому що дата святкування Воскресіння Господнього розраховується за місячним календарем. Традиційно Великдень припадає на першу неділю після повні, яка приходить після весняного рівнодення. Ці розрахунки допомагають зрозуміти, що Великдень у різні роки можуть відзначати в діапазоні від 4 квітня до 8 травня.

Щорічно Великдень у християн західного та східного обряду не збігається за датами, оскільки християни східного обряду живуть за юліанським календарем, а західного обряду — за григоріанським календарем, і вони вже відзначили Пасху 17 квітня.

Саме з дати Великодня церковний календар веде свій відлік. Тому серед християн це свято ще називають "свято свят і урочистістю з урочистостей".

Віряни традиційно йдуть на пасхальну всеношну — найурочистіше богослужіння в році.

Головні атрибути свята

Першими на думку спадають крашанки (фарбовані яйця) і, власне, паска.

[ + – ] Паска та крашанки — головні символи свята Фото: Соцсети

Яйця, які готують і фарбують на Великдень в Україні, бувають розписними (писанки) та фарбовані, найчастіше у відварі з лушпиння цибулі. Воно надає шкаралупі червоного відтінку, що важливо: за переказами, коли Марія Магадліна прийшла до римського імператора Тиберія, принесла йому в дар яйце та повідомила про воскресіння Христа, імператор їй не повірив. Він сказав, що як яйце не може з білого стати червоним, так і мертві не воскресають, і яйце почервоніло в нього на очах. Також червоний колір є головним на Великдень, саме в червоний колір пофарбований одяг священиків у цей день.

Паска — це один із найдавніших символів Воскресіння Христа. Раніше на Великдень пекли артос — особливий круглий хліб із зображенням хреста й тернового вінця. Артос у храмі означає жертву за людей самого Христа. У великодньому частуванні відбито віру християн у незриму присутність воскреслого Господа за їхньою святковою трапезою.

Також у різних традиціях є великодні кролики як символ родючості, великодні дзвіночки, тому що весь тиждень після Великодня будь-який вірянин може продзвонити в дзвони, радіючи Воскресінню, великодні струмки як символ оновлення. Ще одним символом Великодня є ягня — Агнець Божий, тому його зображення часто зустрічається на святкових листівках.

[ + – ] Величезні писанки на Софіївській площі в Києві Фото: Соцсети

Важливе історичне значення має пасхальне вітання: "Христос Воскрес", — на яке слід відповідати: "Воістину Воскрес". За переказами, вперше так привітав жінок-мироносиць ангел, коли ті прийшли до Гробу Господнього в неділю та не знайшли там його тіло. Коли жінки розповідали про це апостолам, то ті відповідали "Воістину Воскрес". Так і виникла ця традиція.

Що можна робити на Великдень

На Великдень традиційно заборонено будь-яку домашню роботу. Для того, щоб підготувати будинок до свята, був весь Страсний тиждень. Тож у цей день бажано відвідувати родичів і друзів, проводити час із близькими.

Вважається, що у великодні дні не можна перебувати в смутку, злитися чи сваритися. Приносити радість ближньому — основне призначення свята.

На Великдень тиждень традиційно поминають померлих. Родичі приходять на могили померлих, поминають їх і вибачаються. Вважається, що ті, хто помер у Великодній тиждень, потрапить у рай, бо протягом трьох днів Великодня його ворота відчинені (відчинені й царські врата в іконостасі), і душа відразу відлітає на небо.

Що не можна робити на Великдень

Для початку, збираючи пасхальний кошик, не можна класти в нього низку продуктів і предметів:

Заборонено освячувати матеріальні цінності, гроші, цінні прикраси, ключі.

Не освячують і кров'янку, тобто ковбасу з кров'ю.

Не можна освячувати алкогольні напої, крім кагору, церковного вина.

Є думка, що освячені продукти слід розрізати освяченим ножем. Але ножі освячувати не можна, так що забобони, неугодні церкві.

[ + – ] Освячення великодніх кошиків у Києві Фото: Соцсети

На Великдень не можна гадати чи займатися різними ритуалами й обрядами, не пов'язаними з християнською традицією. Не можна викидати залишки паски або будь-якої іншої освяченої в храмі їжі. Крихти та шкаралупу від фарбованих яєць потрібно закопати або спалити.

Великодні прикмети

Якщо на Великдень світить сонце, очікують хорошого врожаю та сонячного літа;

Якщо в перший день Великодня мороз чи грім — буде щедрий урожай льону;

Якщо в перший день Великодня холодно, то холод триватиме ще сім днів;

Якщо в перший день Воскресіння Христового йде дощ, то дощовим буде останній місяць весни. А дощі протягом першого великоднього тижня — до врожаю жита;

Якщо на Великдень ніч була зоряною — кури добре нестимуться;

А якщо ніч була беззоряною — то це до добрих надоїв молока.

Також існує повір'я, що у Великодню ніч відкриваються "всі земні скарби" та світяться вогниками, але побачити їх може лише безневинне та чисте дитя.