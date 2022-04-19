Чистий четвер 2022 року. Що можна і чого не можна робити в цей день

Останній тиждень перед Великоднем називається Страсним. І кожен день має важливе значення, але четвер виділяється, адже багато пов'язано саме з цим днем

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Наші предки називали Страсний тиждень, останній тиждень перед Великоднем — Червоним, Великим, Святим тижнем та Страсною седмицею. В ці дні люди готуються до найсвітлішого свята в році: до Пасхи, яка символізує відродження та початок нового життя. Кожен із днів тижня перед Великоднем має свою назву, кожного супроводжують традиції та свої обряди, про які Фокус розповідав раніше.

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Але Чистий четвер, або Великий четвер має особливе значення. З ним пов'язана маса прикмет, безліч обрядів та традицій, в яких ми намагатимемося розібратися.

Весь Страсний тиждень віряни дотримуються найсуворішого посту. Не можна їсти м'ясо, рибу, яйця та молочні продукти. Не можна співати, танцювати, веселиться. Слід думати про благо, присвячувати час молитві та піклування про близьких. А ще багато часу варто приділити прибиранню — адже на Великдень і після нього не рекомендують займатися домашніми справами та витрачати час на суєтне.

Чистий четвер — це День Таємної Вечері. У храмах в цей день проходить одна з найдовших служб на рік. Під час неї згадують Таємну вечерю, Миття Христом ніг учням, Молитву Христа в Гетсиманському саду та Зраду Юди.

Чистий четвер. Що можна робити

Тим, хто йде в цей день до храму, потрібно принести додому страсну свічку, люди вірять, що вона допомагає в лікуванні хвороб. У цей день вірянам, які дотримуються посту, можна їсти теплу їжу, але тільки рослинну. Також можна випити трохи вина.

Саме в цей день господині починають пекти паски та фарбувати яйця. В Страсну п'ятницю це робити категорично заборонено, тож, якщо не встигнути в четвер, то доведеться зайнятися цим у суботу. Тісто ставлять із ранку, щоб воно піднялося, а печуть увечері.

Також у цей день готують особливу, четвергову сіль, яка слугує як оберіг. Її використовують від вроків, від пияцтва, від ворогів, для замовлянь на багатство. За старих часів її запікали в печі, змішуючи із золою, зараз готують на сковороді з житнім борошном у пропорції 1:1, поки вона не почорніє. Зберігають четвергову сіль у полотняному мішечку, додають у їжу потроху, якщо відчувають нездужання.

Можна і треба провести генеральне прибирання. Воду потрібно виливати за поріг, обов'язково у бік дороги. Якщо під час миття вікон та дверей у воду покласти дрібні гроші, гроші "липнутимуть" до будинку весь рік. Варто позбутися непотрібних та старих речей.

За переказами, рано-вранці вода в Чистий четвер набуває особливої благодатної сили, і якщо викупатися раніше, то щастя й удача не залишать протягом усього року. Прокинувшись, варто вмитися водою, в яку з вечора поклали срібло — це захистить від пристріту.

Звичай митися з молитвою на Чистий четвер пов'язують із дохристиянськими обрядами. Вважали, що духи мертвих тричі на рік повертаються на землю і можуть задушити будь-яку живу людину, не боячись оберегів. Один із таких днів випадає саме на Чистий четвер і відігнати зло можна лише облившись водою.

Можна і треба стригтися, навіть невелике підстрижене символічне пасмо позбавить вантажу гріхів і поганих помислів.

Чистий четвер. Чого не можна робити

Не можна давати в борг й позичати. І, в принципі, нічого не можна давати з дому, бо можна віддати удачу.

Не можна веселитися, сваритися та конфліктувати. Цей день варто провести в молитві та тиші.

Прикмети Чистого четверга

Якщо в цей день перерахувати всі гроші, які є в домі, то протягом року буде достаток. Рахувати гроші краще потай навіть від тих, хто живе з вами, і зробити це тричі: на світанку, опівдні та на заході сонця.

Якщо в Чистий четвер принести додому ялівець і верес і гілочки прикріпити біля вхідних дверей — то обійдуть нещастя;

Якщо в цей день підібрати із землі гроші, то вони не принесуть щастя;

Якщо четвертий день Страсного тижня видався сонячним — до теплої та ясної весни;

Цього дня хороша погода — на сімейне щастя та добробут;

Дощова холодна та вітряна погода прогнозує, що така ж буде до кінця весни, а якщо сніжитиме — то літо буде спекотним. Також вважали гарною прикметою побачити в цей день дикого птаха — це до добрих новин.