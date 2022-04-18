Страсний тиждень 2022. Що можна і що не можна робити в період перед Великоднем

Християни східного обряду святкуватимуть Пасху вже 24 квітня, але великому святу передують сім днів, кожен з яких сповнений сенсу

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17 квітня християни Західного обряду вже відсвяткували Великдень, християни Східного обряду лише готуються до свята, яке вони святкуватимуть 24 квітня.

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Але сьогодні починається святковий тиждень, кожен день якого важливий для вірян та відзначений значними подіями. Передує Страсному тижню Вербна неділя, день, коли Ісус Христос в'їхав до Єрусалиму. У християн Західного обряду цей день називають Пальмовим воскресінням, що більше відповідає історичним реаліям — саме гілки пальми встеляли дорогу Спасителеві. Але пальм у Європі не так багато, тому в Україні її замінюють гілки верби.

Страсний тиждень присвячений останнім дням життя Христа, його земним стражданням, розп'яттю та похованню. Тому на цей тиждень випадають найсуворіші обмеження. Але також цей тиждень відзначений радісним очікуванням, тому що віряни готуються до Великодня.

У храмах у Страсний тиждень не здійснюють вінчання та таїнства хрещення, не поминають мертвих. Фокус зібрав найважливіше, що потрібно знати про Страсний тиждень.

Великий понеділок перед Великоднем

На церковних службах цього дня традиційно згадують сюжети про Йосипа, якого зрадили брати, про прокляття Христом безплідної смоковниці — символу душі, яка не покаялася у гріхах. Починається суворий піст, можна їсти лише хліб, фрукти, сухофрукти та овочі. Забороняється їсти продукти тваринного походження: м'ясо, яйця, рибу, молоко та молочні продукти, здобну випічку. Варто відмовитися від шоколаду, кави та алкоголю. Ченці відмовляються від їжі зовсім. Але працювати не заборонено.

Цього дня заведено робити генеральне прибирання та дрібний ремонт, готуючись до свята. Також настав час сховати зимові речі — холодати вже не буде.

У Великий понеділок заборонено сваритися, сумувати, злитися та думати про погане. Також заборонено влаштовувати вечірки.

Великий вівторок Страсного тижня

У храмах цього дня поминають у проповідях бесіди та пророцтва Ісуса Христа в Єрусалимському храмі. Його слова про зраду Юди, зречення Петра і вчення про добрі справи. А також викриття фарисеїв та книжників.

Саме сьогодні заведено готувати святковий одяг для Великодня, вибирати посуд та скатертину для святкового столу, кошик та рушник, з яким підуть до церкви. Також у цей день заведено купувати продукти до Великодньої трапези.

Працювати не заборонено, особливо рекомендується садові роботи. Є й кілька прикмет, пов'язаних із Великим вівторком.

Волога погода — до хорошого врожаю грибів;

Якщо бджоли вилетіли з вуликів і кружляють над ними, то буде рання весна;

Чути грім — до ясного та теплого літа;

Якщо блискавка блискає, а грому не чути — літо буде сухим.

Велика середа

На церковних службах розповідають про рішення Юди Іскаріота зрадити Христа за 30 срібняків, також згадують грішницю, яка омила ноги Ісуса та помазала їх дорогоцінним миром. Саме у Велику середу віряни приходять на сповідь.

Цього дня прийнято особливо старанно прибрати будинок та прикрасити його до Великодня. Також купують яйця, головний атрибут свята.

У Страсну середу вірянам рекомендують присвятити день молитві. Забороняються розваги, танці та співи, також не можна шити, в'язати та вишивати.

Великий четвер, або Чистий четвер

Цього дня перед розп'яттям Христа відбулася Таємна вечеря. Так що на службах у храмах згадують у молитвах цю подію, говорять про обмивання Христом ніг учням, його молитву в Гетсиманському саду та його зраду Юдою. Саме з четверга і до неділі церковні служби присвячені останнім дням життя Ісуса на землі та його земним стражданням.

[ + – ] Таємна вечеря Фото: скриншот

Ті віряни, що йдуть цього дня до храму, приносять додому страсну свічку, згідно з народними прикметами, вона допомагає в лікуванні хвороб.

Саме в цей день, як вірять люди, вода набуває особливої сили. Так що вранці рекомендується вмитися чистою водою, в яку з вечора поклали срібло. Вважається — це захистить від пристріту. В цей день рекомендується стригти волосся — це позбавляє гріхів.

У Чистий четвер миють підлоги та вікна, виливаючи воду поза приміщенням. І саме в цей день починається найприємніший клопіт: настав час фарбувати яйця, розмальовувати писанки й пекти паски.

Страсна п'ятниця

Це найсумніший день у християнському календарі: саме цього дня розіп'яли Христа. Віряни в цей день зовсім відмовляються від їжі до вечірньої служби, коли виносять Плащаницю і співають канон про розп'яття. На службі згадують про суд, розп'яття та хресну смерть Спасителя.

Цього дня не можна прибирати (для цього був весь тиждень), і готувати пасхальне частування (для цього був чистий четвер). Вірянам рекомендують провести день у молитвах.

Велика, або Страсна субота

У храмах під час молитов згадують про поховання Христа, перебування Його тіла в Гробі, сходження в пекло і сповіщення про перемогу над смертю.

[ + – ] Сходження в пекло Фото: Скриншот

На вечірній службі звершують Святу літургію, після якої оголошують благу звістку про Христове Воскресіння. Ввечері закінчується Великий піст, віряни збираються до храму.

Саме в цей день у Єрусалимі сходить благодатний вогонь.

Згідно з прикметами, в ніч із суботи на неділю зовсім не рекомендується спати навіть тим, хто не подався на службу, інакше можна проспати щастя. Попри те, що Великдень настане вже опівночі, святкова трапеза дозволяється лише вранці, до цього їсти не можна. Можна робити всі домашні справи, але не рекомендується позичати.