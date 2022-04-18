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Страстная неделя 2022. Что можно и чего нельзя делать в период перед Пасхой

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Фото: Соцсети

Христиане восточного обряда будут отмечать Пасху уже 24 апреля, но большому празднику предшествуют семь дней, каждый из которых наполнен смыслом

17 апреля христиане Западного обряда уже отметили Пасху, христиане Восточного обряда только готовятся к празднику, который они будут отмечать 24 апреля.

Но сегодня начинается праздничная неделя, каждый день которой важен для верующих и отмечен значительными событиями. Предшествует Страстной неделе, или страстной седмице Вербное воскресенье, день, когда Иисус Христос въехал в Иерусалим. Примечательно, но у христиан Западного обряда этот день называется Пальмовым воскресением, что больше отвечает историческим реалиям – именно ветви пальмы устилали дорогу Спасителю. Но пальм в Европе не так много, потому в Украине ее заменяют ветви ивы, или вербы.

Страстная неделя посвящена последним дням жизни Христа, его земным страданиям, распятию и погребению. Поэтому на эту неделю выпадают строжайшие ограничения. Но также эта неделя отмечена радостным ожиданием, потому что верующие готовятся к Пасхе.

В храмах в Страстную неделю не совершают венчания и таинства крещения, не поминают мертвых. Фокус собрал самое важное, что нужно знать про Страстную неделю.

Великий понедельник перед Пасхой

На церковных службах в этот день традиционно упоминаются сюжеты о Иосифе, которого предали братья, о проклятии Христом бесплодной смоковницы — символа души, которая не покаялась в грехах. Начинается строгий пост, можно есть только хлеб, фрукты, сухофрукты и овощи. Запрещается есть продукты животного происхождения: мясо, яйца, рыбу, молоко и молочные продукты, сдобную выпечку. Стоит отказаться от шоколада, кофе и алкоголя. Монахи отказываются от еды вовсе. Но работать не запрещено.

В этот день принято делать генеральную уборку и мелкий ремонт, готовясь к празднику. Также пора спрятать зимние вещи – холодать уже не будет.

В Великий понедельник запрещено ссорится, унывать, злиться и думать о дурном. Также запрещено устраивать вечеринки.

Великий вторник Страстной недели

В храмах в этот день поминают в проповедях беседы и пророчества Иисуса Христа в Иерусалимском храме. Его слова о предательстве Иуды, отречении Петра и учение о добрых делах. А также обличение фарисеев и книжников.

Именно сегодня принято готовить праздничную одежду для Пасхи, выбирать посуду и скатерть для праздничного стола, корзину и рушник, с которым пойдут в церковь. Также в этот день принято покупать продукты к Пасхальной трапезе.

Работать не запрещено, особенно рекомендуется садовые работы. Есть и несколько примет, связанных с Великим вторником.

  • Сырая погода – к хорошему урожаю грибов;
  • Если пчелы вылетели из ульев и кружат над ними, то будет ранняя весна;
  • Слышится гром – к ясному и теплому лету;
  • Если молния сверкает, а грома не видно – лето будет сухим.

Великая среда

На церковных службах рассказывают о решении Иуды Искариота предать Христа за 30 сребреников, также вспоминают грешницу, которая омыла ноги Иисуса и помазала их драгоценным миром. Именно в Великую среду верующие приходят на исповедь.

В этот день принято особенно тщательно убрать дом и украсить его к Пасхе. Также покупают яйца, главный атрибут праздника.

В Страстную среду верующим рекомендуется посвятить день молитве. Запрещается увеселение, танцы и пение, также нельзя шить, вязать и вышивать.

Великий четверг, или Чистый четверг

В этот день перед распятием Христа состоялась Тайная вечеря. Так что на службах в храмах поминают в молитвах это событие, говорят об омовении Христом ног ученикам, его молитве в Гефсиманском саду и его предательстве Иудой. Именно с четверга и до воскресенья церковные службы посвящены последним дням жизни Иисуса на земле и его земным страданиям.

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Тайная вечеря
Фото: скриншот

Те верующие, что идут в этот день в храм, приносят домой страстную свечу, согласно народным приметам, она помогает в лечении болезней.

Именно в этот день, как верят люди, вода приобретает особую силу. Так что с утра рекомендует умыться чистой водой, в которую с вечера положили серебро. Считается – это защитит от сглаза. В этот день рекомендуется стричь волосы – это избавляет от грехов.

В Чистый четверг моют полы и окна, выливая воду вне помещения. И именно в этот день начинаются самые приятные хлопоты: пора красить яйца, разрисовывать писанки и печь паски.

Страстная пятница

Это самый печальный день в христианском календаре: именно в этот день распяли Христа. Верующие в этот день вовсе отказываются от пищи вплоть до вечерней службы, когда выносят Плащаницу и поется канон о распятии. На службе вспоминают о суде, распятии и крестной смерти Спасителя.

В этот день нельзя убирать (для этого была вся неделя), и готовить пасхальное угощение (для этого был Чистый четверг). Верующим рекомендуют провести день в молитвах.

Великая, или Страстная суббота

В храмах во время молитв вспоминают о погребении Христа, пребывании Его тела во Гробе, сошествии в ад и возвещении пребывавшим там победы над смертью.

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Сошествие в ад
Фото: Скриншот

На вечерней службе совершают Святую литургию, после которой объявляют благую весть о Христовом Воскресении. Вечером заканчивается Великий пост, верующие собираются в храм.

Именно в этот день в Иерусалиме сходит благодатный огонь.

Согласно приметам, в ночь с субботы на воскресение вовсе не рекомендуется спать даже тем, кто не отправился на службу, иначе можно проспать счастье. Несмотря на то, что Пасха наступит уже в полночь, праздничная трапеза разрешается только утром, до этого есть нельзя. Можно делать все домашние дела, но не рекомендуется давать в долг.