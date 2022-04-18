Страстная неделя 2022. Что можно и чего нельзя делать в период перед Пасхой

Христиане восточного обряда будут отмечать Пасху уже 24 апреля, но большому празднику предшествуют семь дней, каждый из которых наполнен смыслом

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17 апреля христиане Западного обряда уже отметили Пасху, христиане Восточного обряда только готовятся к празднику, который они будут отмечать 24 апреля.

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Но сегодня начинается праздничная неделя, каждый день которой важен для верующих и отмечен значительными событиями. Предшествует Страстной неделе, или страстной седмице Вербное воскресенье, день, когда Иисус Христос въехал в Иерусалим. Примечательно, но у христиан Западного обряда этот день называется Пальмовым воскресением, что больше отвечает историческим реалиям – именно ветви пальмы устилали дорогу Спасителю. Но пальм в Европе не так много, потому в Украине ее заменяют ветви ивы, или вербы.

Страстная неделя посвящена последним дням жизни Христа, его земным страданиям, распятию и погребению. Поэтому на эту неделю выпадают строжайшие ограничения. Но также эта неделя отмечена радостным ожиданием, потому что верующие готовятся к Пасхе.

В храмах в Страстную неделю не совершают венчания и таинства крещения, не поминают мертвых. Фокус собрал самое важное, что нужно знать про Страстную неделю.

Великий понедельник перед Пасхой

На церковных службах в этот день традиционно упоминаются сюжеты о Иосифе, которого предали братья, о проклятии Христом бесплодной смоковницы — символа души, которая не покаялась в грехах. Начинается строгий пост, можно есть только хлеб, фрукты, сухофрукты и овощи. Запрещается есть продукты животного происхождения: мясо, яйца, рыбу, молоко и молочные продукты, сдобную выпечку. Стоит отказаться от шоколада, кофе и алкоголя. Монахи отказываются от еды вовсе. Но работать не запрещено.

В этот день принято делать генеральную уборку и мелкий ремонт, готовясь к празднику. Также пора спрятать зимние вещи – холодать уже не будет.

В Великий понедельник запрещено ссорится, унывать, злиться и думать о дурном. Также запрещено устраивать вечеринки.

Великий вторник Страстной недели

В храмах в этот день поминают в проповедях беседы и пророчества Иисуса Христа в Иерусалимском храме. Его слова о предательстве Иуды, отречении Петра и учение о добрых делах. А также обличение фарисеев и книжников.

Именно сегодня принято готовить праздничную одежду для Пасхи, выбирать посуду и скатерть для праздничного стола, корзину и рушник, с которым пойдут в церковь. Также в этот день принято покупать продукты к Пасхальной трапезе.

Работать не запрещено, особенно рекомендуется садовые работы. Есть и несколько примет, связанных с Великим вторником.

Сырая погода – к хорошему урожаю грибов;

Если пчелы вылетели из ульев и кружат над ними, то будет ранняя весна;

Слышится гром – к ясному и теплому лету;

Если молния сверкает, а грома не видно – лето будет сухим.

Великая среда

На церковных службах рассказывают о решении Иуды Искариота предать Христа за 30 сребреников, также вспоминают грешницу, которая омыла ноги Иисуса и помазала их драгоценным миром. Именно в Великую среду верующие приходят на исповедь.

В этот день принято особенно тщательно убрать дом и украсить его к Пасхе. Также покупают яйца, главный атрибут праздника.

В Страстную среду верующим рекомендуется посвятить день молитве. Запрещается увеселение, танцы и пение, также нельзя шить, вязать и вышивать.

Великий четверг, или Чистый четверг

В этот день перед распятием Христа состоялась Тайная вечеря. Так что на службах в храмах поминают в молитвах это событие, говорят об омовении Христом ног ученикам, его молитве в Гефсиманском саду и его предательстве Иудой. Именно с четверга и до воскресенья церковные службы посвящены последним дням жизни Иисуса на земле и его земным страданиям.

[ + – ] Тайная вечеря Фото: скриншот

Те верующие, что идут в этот день в храм, приносят домой страстную свечу, согласно народным приметам, она помогает в лечении болезней.

Именно в этот день, как верят люди, вода приобретает особую силу. Так что с утра рекомендует умыться чистой водой, в которую с вечера положили серебро. Считается – это защитит от сглаза. В этот день рекомендуется стричь волосы – это избавляет от грехов.

В Чистый четверг моют полы и окна, выливая воду вне помещения. И именно в этот день начинаются самые приятные хлопоты: пора красить яйца, разрисовывать писанки и печь паски.

Страстная пятница

Это самый печальный день в христианском календаре: именно в этот день распяли Христа. Верующие в этот день вовсе отказываются от пищи вплоть до вечерней службы, когда выносят Плащаницу и поется канон о распятии. На службе вспоминают о суде, распятии и крестной смерти Спасителя.

В этот день нельзя убирать (для этого была вся неделя), и готовить пасхальное угощение (для этого был Чистый четверг). Верующим рекомендуют провести день в молитвах.

Великая, или Страстная суббота

В храмах во время молитв вспоминают о погребении Христа, пребывании Его тела во Гробе, сошествии в ад и возвещении пребывавшим там победы над смертью.

[ + – ] Сошествие в ад Фото: Скриншот

На вечерней службе совершают Святую литургию, после которой объявляют благую весть о Христовом Воскресении. Вечером заканчивается Великий пост, верующие собираются в храм.

Именно в этот день в Иерусалиме сходит благодатный огонь.

Согласно приметам, в ночь с субботы на воскресение вовсе не рекомендуется спать даже тем, кто не отправился на службу, иначе можно проспать счастье. Несмотря на то, что Пасха наступит уже в полночь, праздничная трапеза разрешается только утром, до этого есть нельзя. Можно делать все домашние дела, но не рекомендуется давать в долг.