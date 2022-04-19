Чистый четверг 2022. Что можно и чего нельзя делать в этот день

Последняя неделя перед Пасхой называется Страстной. И каждый день имеет важное значение, но четверг стоит особняком, как многое связано именно с этим днем

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Наши предки называли Страстную неделю, последнюю неделю перед Пасхой – Красной, Великой, Святой неделей и Страстной седмицей. В эти дни люди готовятся к самому светлому празднику в году: к Пасхе, которая символизирует собой возрождение и начало новой жизни. Каждый из дней недели перед Пасхой имеет свое название, каждому сопутствуют традиции и свои обряды, о который Фокус рассказывал ранее.

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Но Чистый четверг, или Великий четверг имеет особое значение. С ним связана масса примет, множество обрядов и традиций, в которых мы постараемся разобраться.

Всю Страстную неделю верующие соблюдают самый строгий пост. Нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Нельзя петь, танцевать, веселится. Следует думать о благом, посвящать время молитве и заботе о близких. А еще много времени стоит уделить уборке – ведь на Пасху и после нее не рекомендуется заниматься домашними делами и тратить время на суетное.

Чистый четверг – это День Тайной вечери. В храмах в этот день проходит одна из самых длинных служб в году. Во время нее вспоминают Тайную вечерю, Омовение Христом ног ученикам, Молитву Христа в Гефсиманском саду и Предательство Иуды.

Чистый четверг. Что можно делать

Тем, кто идет в этот день в храм, нужно принести домой страстную свечу, люди верят, что она помогает в лечении болезней. В этот день верующим, соблюдающим пост, можно есть теплую пищу, но только растительную. Также можно выпить немного вина.

Именно в этот день хозяйки начинают печь паски и красить яйца. В Страстную пятницу этого делать категорически нельзя, так что, если не успеть в четверг, то придется заняться этим в субботу. Тесто ставят с утра, чтобы оно поднялось, а пекут вечером.

Также в этот день готовят особую, четверговую соль, которая служит как оберег. Ее используют от порчи, от пьянства, от врагов, при заговорах на богатство. В старину ее запекали в печи, смешивая с золой, сейчас готовят на сковороде с ржаной мукой в пропорции 1:1, пока она не почернеет. Хранят четверговую соль в полотняном мешочке, добавляют в еду понемногу, если чувствуют недомогание.

Можно и нужно провести генеральную уборку. Воду нужно выливать за порог, обязательно в сторону дороги. Если во время мытья окон и дверей в воду положить мелочь, деньги будут "липнуть" к дому весь год. Стоит избавиться от ненужных и старых вещей.

По преданиям, ранним утром вода в Чистый четверг приобретает особую благодатную силу, и если искупаться пораньше, то счастье и удача не оставят на протяжении всего года. Проснувшись, стоит умыться водой, в которую с вечера положили серебро – это защитит от сглаза.

Обычай мыться с молитвой на Чистый четверг связывают с дохристианскими обрядами. Считалось, что духи мертвых три раза в год возвращаются на землю и могут задушить любого живого человека, не боясь оберегов. Один из таких дней выпадает именно на Чистый четверг и отогнать напасть можно лишь облившись водой.

Можно и нужно стричься, даже небольшая состриженная символическая прядка избавит от груза грехов и дурных помыслов.

Чистый четверг. Чего нельзя делать

Нельзя давать и брать в долг. И, в принципе, ничего нельзя давать из дома, потому что можно "отдать удачу".

Нельзя веселиться, ссориться и ругаться. Этот день стоит провести в молитве и тишине.

Приметы Чистого четверга

Если в этот день пересчитать все деньги, которые есть в доме, то на протяжении года будет достаток. Считать деньги лучше втайне даже от домочадцев и сделать это трижды: на рассвете, в полдень и на закате.

Если в Чистый четверг принести домой можжевельник и вереск и веточки прикрепить у входной двери – то дом обойдут несчастья;

Если в этот день подобрать с земли деньги, то они не принесут счастья;

Если четвертый день Страстной седмицы выдался солнечным — к теплой и ясной весне;

В этот день хорошая погода — к семейному счастью и благополучию;

Дождливая холодная и ветреная погода прогнозирует, что такая же будет стоять до конца весны, а если пойдет снег – то лето будет жарким. Также считалось хорошей приметой увидеть в этот день дикую птицу – это к добрым новостям.