Пасха 2022. Что можно и чего нельзя делать в главный христианский праздник

В церковном календаре Пасха, или Воскресение Господне считается самым главным христианским праздником. Христиане восточного обряда в 2022 году будут отмечать его 24 апреля

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Пасхе предшествует Страстная неделя, или Страстная седмица, каждый день которой имеет особое значение. И один из важнейших для верующих – это Чистый четверг. Как отмечать этот день, и какие традиции ему сопутствуют, Фокус уже рассказывал. Теперь самое время разобраться, что можно делать, а что не стоит на саму Пасху.

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То что Пасха это день, когда верующие идут в церковь, святят паски и крашеные яйца – главные атрибуты праздника, а потом торжественно разговляются за праздничным столом, знают все. Но кроме этого, Пасху сопровождают множество обрядом и традиций, о которых Фокус и расскажет.

Что такое Пасха

Пасха – это день, когда, согласно Новому Завету, Иисус Христос, распятый на кресте на Голгофе за наши грехи, воскрес из мертвых.

Дата Пасхи каждый год меняется, потому что дата празднования Воскресения Господня рассчитывается по лунному календарю. Традиционно Пасха приходится на первое воскресенье после полнолуния, которое приходит после весеннего равноденствия. Эти расчеты помогают понять, что Пасху в разные годы могут отмечать в диапазоне от 4 апреля до 8 мая.

Ежегодно Пасха у христиан западного и восточного обряда не совпадает по датам, так как Христиане восточного обряда живут по юлианскому календарю, а западного обряда – по григорианскому календарю и они уже отметили пасху 17 апреля.

Именно с даты Пасхи церковный календарь ведет свой отсчет. Поэтому среди христиан этот праздник еще называют "праздник праздников и торжеством над торжествами".

Верующие традиционно идут на пасхальную всенощную – самое торжественное богослужение в году.

Главные атрибуты праздника

Первыми на ум приходят крашанки (крашеные яйца) и, собственно паска, или как ее еще называют, пасхальный кулич.

[ + – ] Паска и крашанки - главные символы праздника Фото: Соцсети

Яйца, которые готовят и красят на Пасху в Украине бывают расписными (писанки) и крашанки, чаще всего окрашенные в отваре из луковой шелухи. Она придает скорлупе красноватый оттенок, что немаловажно. Потому что, по преданию, когда Мария Магадлина пришла к римскому императору Тиберию, принесла ему в дар яйцо и сообщила о воскресении Христа, император ей не поверил, сказав, что как яйцо не может из белого стать красным, так и мертвые не воскресают, — и яйцо покраснело у него на глазах. Также красный цвет является главным на Пасху, именно в алый цвет окрашены одежды священников в этот день.

Паска — это один из древнейших символов Воскресения Христа. Ранее на Пасху пекли артос — особый круглый хлеб с изображением креста и тернового венца. Артос в храме означает жертву за людей — самого Христа. В пасхальном угощении отражена вера христиан в незримое присутствие воскресшего Господа за их праздничной трапезой.

Также в разных традициях присутствуют пасхальные кролики, как символ плодородия, пасхальные колокольчики, так как всю неделю после пасхи любой верующий может прозвонить в колокола, радуясь Воскресению, пасхальные ручьи, как символ обновления. Еще одним символом Пасхи является ягненок – Агнец Божий, так что его изображение часто встречается на праздничных открытках.

[ + – ] Огромные писанки на Софиевской площади в Киеве Фото: Соцсети

Важное историческое значение имеет пасхальное приветствие: "Христос Воскрес", на которое следует отвечать "Воистину Воскрес". По преданию впервые так приветствовал жен-мироносиц ангел, когда которые пришли к Гробу Господню в воскресенье и не нашли там его тела. Когда женщины рассказывали об этом апостолам, то те отвечали "Воистину Воскрес". Так и появилась эта традиция.

Что можно делать на Пасху

На Пасху традиционно запрещена любая домашняя работа. Для того чтобы подготовить дом к празднику была вся Страстная седмица. Так что в этот день желательно навещать родственников и друзей, проводить время с близкими.

Считается, что в пасхальные дни нельзя находиться в печали, злиться или ссориться. Приносить радость ближнему – основное предназначение этого праздника.

В Пасхальную неделю традиционно поминают усопших. Родственники приходят на могилы умерших, поминают их и просят у них прощения. Считается, что те, кто умер в Пасхальную неделю, попадет в рай, потому что в течение трех дней Пасхи его ворота открыты (открыты и царские врата в иконостасе), и душа сразу улетает на небо.

Что нельзя делать на Пасху

Для начала, собирая пасхальную корзину, нельзя класть в нее ряд продуктов и предметов:

Запрещено освящать материальные ценности, как-то деньги, ценные украшения, ключи.

Не освящают и кровянку, то есть колбасу с кровью.

Нельзя освящать алкогольные напитки, кроме "Кагора", церковного вина

Есть мнение, что освященные продукты нужно разрезать освященным ножом. Но ножи освящать нельзя, так что это суеверие, неугодное церкви.

[ + – ] Освящение пасхальных корзин в Киеве Фото: Соцсети

На Пасху нельзя гадать или заниматься различными ритуалами и обрядами, не связанными с христианской традицией. Нельзя выбрасывать остатки паски, или любой другой освященной в храме пищи. Крошки и скорлупу от крашеных яиц нужно закопать, или сжечь.

Пасхальные приметы

Если на Пасху светит солнце, можно ожидать хорошего урожая и солнечного лета;

Если в первый день Пасхи мороз или гром – будет обильный урожай льна;

Если в первый день Пасхи холодно, то холод продлится еще семь дней;

Если в первый день Воскресения Христова идет дождь, то дождливым будет последний месяц весны. А дожди в течение первой пасхальной недели – к урожаю ржи;

Если на Пасху ночь была звездной – куры будут хорошо нестись;

А если ночь была беззвездной – то это к хорошим надоям молока.

Также существует поверье, что в Пасхальную ночь открываются "все земные сокровища" и светятся огоньками, но увидеть их может только невинное и чистое дитя.