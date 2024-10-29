Кішка з Єрусалима залишила свій слід в історії: вона "замісила тісто" 1200 років тому

Археологи знайшли фрагмент стародавнього глечика, де відбилася лапа кішки, яка місила його лапками.

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У Єрусалимі археологи знайшли фрагмент глечика, вік якого становить 1200 років. На цьому фрагменті також відбилася лапа кішки, яка "місила тісто", пише LiveScience.

На думку археологів, кішка залишила відбиток своєї лапи, коли гончар залишив глечик сушитися на сонці, перед тим як обпалити його в печі. Тоді б поверхня глечика залишалася досить податливою, щоб увічнити котяче мистецтво.

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"Ми вважаємо, що кішка "місила тісто", а не просто відпочивала на глечику, бо на відбитку видно, що її кігті були витягнутими, тож залишили глибокі сліди в сирій глині", — каже археолог з Університету Північної Кароліни, який був одним із керівників розкопок на горі Сіон.

Директорка ж лабораторії Гретхен Коттер перша помітила відмітини на фрагменті кераміки. Дослідники вважають, що на глечику закарбувалася одна з передніх лап кішки, яка, можливо, ніжилася поруч на сонечку.

Кішки мнуть лапками з різних причин. У віці кошенят, вони мнуть лапками тіло матері, щоб стимулювати приплив молока. Дорослі кішки також люблять м'яти лапами, що зміцнює їхнє почуття безпеки, можливо, пов'язане зі спогадами з дитинства. Також вважається, що характерні рухи лапами допомагають кішкам залишати свій запах на поверхні.

Глечик зі слідом від котячої лапи, найімовірніше, використовувався для зберігання таких рідин, як вода, вино та оливкова олія. Він був знайдений у стародавньому житловому кварталі. Там же археологи знайшли кераміку періоду Аббасидів (750-1258 рр. н. е.). Це дало змогу датувати фрагмент зі слідом від котячої лапи приблизно дев'ятим століттям.

Таким чином кішка жила за часів Аббасидського халіфату. У цей період Єрусалим перебував під владою ісламу, але в ньому також жили євреї та християни, і очевидно, також і кішки.

Археологи знаходили рештки кішок в Ізраїлі, які жили там починаючи з доісторичних часів. Ці тварини мали особливе значення в ісламській культурі в період Аббасидів.

"Кішки згадуються в ранніх ісламських джерелах, у них також ідеться про те, що пророк Мухаммед мав велику любов до кішок", — підкреслює Гібсон.

На місці розкопок археологи також знайшли безліч дрібних відбитків людських пальців на фрагментах кераміки. Вчені припускають, що вони належали дітям гончара, у завдання яких входило ліплення ручок для глечиків.

Нагадаємо, вчені розповіли, чому стародавні єгиптяни були одержимі кішками. За словами істориків, жителі Стародавнього Єгипту навіть збривали брови на знак поваги до померлого домашнього улюбленця.