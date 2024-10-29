Кошка из Иерусалима оставила свой след в истории: она "замесила тесто" 1200 лет назад

Археологи нашли фрагмент древнего кувшина, где отпечаталась лапа кошки, которая месила его лапками.

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В Иерусалиме археологи нашли фрагмент кувшина, возраст которого составляет 1200 лет. На этом фрагменте также отпечаталась лапа кошки, которая "месила тесто", пишет LiveScience.

По мнению археологов, кошка оставила отпечаток своей лапы, когда гончар оставил кувшин сушиться на солнце, перед тем как обжечь его в печи. Тогда бы поверхность кувшина оставалась достаточно податливой, чтобы увековечить кошачье искусство.

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"Мы считаем, что кошка "месила тесто", а не просто отдыхала на кувшине, так как на отпечатке видно, что ее когти были вытянутыми, поэтому оставили глубокие следы в сырой глине", — говорит археолог из Университета Северной Каролины, который был одним руководителей раскопок на горе Сион.

Директор же лаборатории Гретхен Коттер первая заметила отметины на фрагменте керамики. Исследователи считают, что на кувшине отпечаталась одна из передних лап кошки, которая возможно, нежилась рядом на солнышке.

Кошки мнут лапками по разным причинам. В возрасте котят, они мнут лапками тело матери, чтобы стимулировать приток молока. Взрослые кошки также любят мять лапами, что укрепляет их чувство безопасности, возможно, связанное с воспоминаниями из детства. Также считается, что характерные движения лапами помогают кошкам оставлять свой запах на поверхности.

Кувшин со следом от кошачьей лапы, вероятнее всего, использовался для хранения таких жидкостей, как вода, вино и оливковое масло. Он был найден в древнем жилом квартале. Там же археологи нашли керамику периода Аббасидов (750–1258 гг. н. э.). Это позволило датировать фрагмент со следом от кошачьей лапы примерно девятым веком.

Таким образом кошка жила во времена Аббасидского халифата. В этот период Иерусалим находился под властью ислама, но в нем также жили евреи и христиане, и очевидно, также и кошки.

Археологи находили останки кошек в Израиле, которые жили там начиная с доисторических времен. Эти животные имели особое значение в исламской культуре в период Аббасидов.

"Кошки упоминаются в ранних исламским источниках, в них также говорится, что пророк Мухаммед питал большую любовь к кошкам", — подчеркивает Гибсон.

На месте раскопок археологи также нашли множество мелких отпечатков человеческих пальцев на фрагментах керамики. Ученые предполагают, что они принадлежали детям гончара, в задачу которых входила лепка ручек для кувшинов.

Напомним, ученые рассказали, почему древние египтяне были одержимы кошками. По словам историков, жители Древнего Египта даже сбривали брови в знак уважения к умершему домашнему любимцу.