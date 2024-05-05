"Сегодня наша молитва - за всех украинцев": президент поздравил нацию с Пасхой (видео)

Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Бог обязательно вернется и в оккупированный Мариуполь, и в Крым, и на терриконы Донбасса. А украинцы дождутся рассвета на Богом данной земле.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с праздником Пасхи. Видеопоздравление украинского лидера опубликовали на сайте Офиса президента.

Зеленский обратился к нации в пасхальное утро, отмечая его как символ освобождения души от зла и тьмы. Он отметил военное сопротивление Украины агрессору, которое продолжается уже 802 дня, где доблесть и силы противостоят мраку и террору. Президент отметил, что каждая икона, в том числе и те, что выставлены в Софийском соборе, является проявлением священного и доказательством того, что небо с Украиной.

"На обожженных огнем и горем досках, из измученных страданиями украинских городов и сел. Соединяя, на первый взгляд, несовместимое: войну и Господа. Побеждая зло верой. Побеждая беду надеждой. Вглядевшись в эти иконы, можно понять чувства всего нашего народа", — отметил президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы могут рождать свет даже в самые тяжелые и темные времена. Он также отметил важность религии и веры в праведной борьбе, а также надежду на возвращение мира и счастья на украинскую землю. Он призывает к молитве за всех украинцев, защищающих Украину и работающих для ее процветания.

"Библия учит нас любви к ближнему. А настоящее показало нам истинное значение этого слова. Когда даже за сотни километров друг от друга мы поддерживаем и помогаем друг другу. Защищаем друг друга. Молимся друг за друга. Когда все мы стали друг другу ближе. А бывший сосед, который постоянно набивался нам в братья, для нас далек на века", — сказал Зеленский.

Украинский лидер завершил свое обращение, молитвами за покой для тех, кто отдал свою жизнь за Украину, и за будущее поколение, которое имеет право жить в мирной стране.

Напомним, 5 мая скауты привезли Благодатный огонь в Украину. Святыню встретили священники и украинские пограничники в пункте пропуска из Украины в Молдову.

Ранее мы писали о том, что нельзя делать в Воскресение Господне. В этот день нельзя заниматься уборкой и стиркой, работать в саду и на огороде, посещать кладбища и скорбеть по усопшим.