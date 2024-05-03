"Не дают покоя": ВС РФ не перестают штурмовать Крынки и остров Нестрига, — Плетенчук (видео)

По словам представителя Сил обороны юга, только за пятницу противник трижды пытался атаковать позиции украинских военных в Херсонской области, однако был вынужден отступать с потерями.

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Украинским защитникам удалось установить контроль над островом Нестрига в Херсонской области, однако российским оккупантам это не понравилось и они пытаются выбить Силы обороны оттуда. Об этом детальнее в эфире телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, несмотря на попытки противника захватить новые позиции на левобережье Херсонской области, в том числе и плацдарм в населенном пункте Крынки, никаких успехов не фиксируется. ВС РФ несут серьезные потери.

"Не дают покоя врагу наши Крынки. Надеются они оттуда выбить наших морпехов, однако эти попытки — тщетны", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Отдельно представитель Сил обороны юга добавил, что ежедневно на этом участке фронта фиксируются штурмы оккупантов. Только за 3 мая было три попытки, но все они провалились.

"Остров Нестрига. Там оккупанты работают под прикрытием артиллерии, FPV-дронов. Однако они вынуждены передвигаться малыми группами, потому что у них есть большая водная преграда — это наш Днепр", — продолжил Дмитрий Плетенчук.

Кроме того, для того, чтобы преодолеть препятствия и подобраться ближе к острову, россияне начали использовать различные плавсредства, в том числе и лодки. Соответственно, противник в таком случае находится на открытой местности и несет потери.

Сам остров нельзя называть плацдармом, говорят в Силах обороны, ведь расположена территория непосредственно перед устьем реки Днепр. В то же время, название остров тоже достаточное условное, ведь там камыш в основном.

"Там такая почва, что закрепиться достаточно сложно, потому что это фактически болото. Тем не менее они не оставляют этих попыток, и сейчас мы наблюдаем за результатами этих штурмов. Можно увидеть на побережье "отдыхающих" в камуфляже, но они немножко уже неестественного цвета", — подытожил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 30 апреля Дмитрий Плетенчук также делился, что РФ несколько раз пытались штурмовать освобожденный остров Нестрига, но постоянно отступали с потерями. По его словам, до возвращения контроля над островом бойцами ВСУ, он находился в "серой зоне", куда заходили диверсанты, которые обстреливали из минометов населенные пункты Херсонщины.