По стопам матери: дочь Хайди Клум поделилась пикантной фотографией

18-летняя дочь Хайди Клум уверенно идет по стопам своей звездной матери.

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18-летняя Лени Клум опубликовала в своем Instagram в stories пикантную фотографию. Наследие супермодели Хайди Клум позировала для снимка в джинсах и розовом лифчике.

Ее макияж был сделан гуру косметики Эшем Холмом, среди суперзвездных клиентов которого были такие имена, как Кардашьян-Дженнерс и Ариана Гранде. Лени выразила свою благодарность Эшу, отметив ее на фотографии и подписав: "Я люблю тебя".

Лени Клум Фото: leniklum/instagram

Ее пикантный снимок был опубликован после того, как Хайди Клум поделилась тем, насколько она гордится Лени, которая строит модельную карьеру, изучая параллельно дизайн интерьеров в колледже.

"Я очень горжусь своей дочерью и ее модельной карьерой. И в то же время она учится, она все совмещает", — поделилась звездная мама.

Ранее в интервью People Лени рассказала, что ей приходилось наблюдать за работой своей матери, посещая многие из ее модельных съемок.

"Я всегда ходила на работу с мамой и думала: "Это выглядит так весело. Она выглядит такой счастливой, когда работает, — сказала юная модель в октябре прошлого года. Иногда я вмешивалась и играл с косметикой, которую приносил ее визажист".

В 16 лет восходящая звезда дебютировала в качестве модели со своей знаменитой матерью рядом с ней и попала на обложку Vogue Germany.

Напомним, дочь Хайди Клум снялась без штанов для журнала Flaunt.

Также Фокус писал, что Хайди Клум помогает своей дочери Лени в модельном бизнесе.