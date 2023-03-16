Стопами матері: дочка Гайді Клум поділилася пікантною фотографією

18-річна дочка Гайді Клум впевнено йде стопами своєї зіркової матері.

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18-річна Лені Клум опублікувала у своєму Instagram у stories пікантну фотографію. Спадщина супермоделі Гайді Клум позувала для знімка в джинсах та рожевому ліфчику.

Її макіяж був зроблений гуру косметики Ешем Холмом, серед суперзіркових клієнтів якого були такі імена, як Кардаш'ян-Дженнерс та Аріана Гранде. Лені висловила свою подяку Ешу, відзначивши її на фотографії та підписавши: "Я люблю тебе".

Лені Клум Фото: leniklum/instagram

Її пікантний знімок був опублікований після того, як Гайді Клум поділилася тим, наскільки вона пишається Лені, яка будує модельну кар'єру, вивчивши паралельно дизайн інтер'єрів у коледжі.

"Я дуже пишаюся своєю дочкою та її модельною кар'єрою. І водночас вона навчається, вона все поєднує", — поділилася зіркова мама.

Раніше в інтерв'ю People Лені розповіла, що їй доводилося спостерігати за роботою своєї матері, відвідавши багато її модельних зйомок.

Я завжди ходила на роботу з мамою і думала: це виглядає так весело. Вона виглядає такою щасливою, коли працює, – сказала юна модель у жовтні минулого року. Іноді я втручалася та грала із косметикою, яку приносив її візажист”.

У 16 років зірка, що сходить, дебютувала в якості моделі зі своєю знаменитою матір'ю поруч з нею і потрапила на обкладинку Vogue Germany.

Нагадаємо, дочка Гайді Клум знялася без штанів для журналу Flaunt.

Також Фокус писав, що Гайді Клум допомагає своїй дочці Лені у модельному бізнесі.