Гайді Клум показала рідкісні кадри своїх дітей (фото, відео)

Усього в зірки підростають четверо спадкоємців. Троє з них народилися в союзі зі співаком Сілом.

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50-річна німецька топмодель Гайді Клум поділилася рідкісними кадрами зі своїм сином Генрі, 18 років, і дочкою Лені, 19 років, коли їхня сім'я насолоджувалася італійським бенкетом у Нью-Йорку. Фото та відео зірка подіумів опублікувала в Instagram з понад 11 млн підписників.

Багатодітна мама склала губи в поцілунку, коли двоє її старших дітей нахилилися до неї з обох боків, щоб зробити спільне селфі.

Клум була в темному светрі, а усміхнений Генрі був невимушено одягнений у чорно-білий світшот з круглим вирізом.

Тим часом Лені обрала нюдову помаду та розпустила своє волосся.

Гайді Клум з дітьми

До судді "America’s Got Talent" також приєдналися її чоловік Том Каулітц і бойфренд Лені Аріс Рачевскі, хоча точно невідомо, чи були там інші діти моделі — 17-річний син Йохан і 14-річна дочка Лу.

Гайді також опублікувала кілька відео з їхньою розкішною трапезою, яка включала страву з грибів, смажені броколі та велику тарілку м’яса.

Гайді Клум та Том Каулітц Фото: Getty Images

"Коли в Нью-Йорку", — сказала німецька топмодель в одному відео, демонструючи сімейний вечір у місті.

В іншому відео вона привітала своїх дітей, а потім сказала: "Ням, ням, ням — усі жують".

Гайді Клум та Том Каулітц одружені з 2019 року. У подружжя немає спільних дітей, проте в моделі є четверо спадкоємців від попередніх союзів. Лені — донька італійського бізнесмена Флавіо Бріаторе. Інші троє дітей — від співака Сіла.

Нагадаємо, як Гайді Клум та Том Каулітц провели Різдво 2023.

Також Фокус писав про зйомку Гайді Клум з донькою Лені для рекламного кампейну спідньої білизни.