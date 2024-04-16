Лени Клум показала редкие кадры с бойфрендом-хоккеистом (фото)

Дочь Хайди Клум посетила фестиваль Coachella. На громком событии она появилась с давним возлюбленным.

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19-летняя модель Лени Клум показала, как провела время на фестивале Coachella 2024. Снимками дочь 50-летней топ-модели Хайди Клум поделилась в Instagram.

Юная знаменитость была в черном кружевном бюстгальтере и низких синих джинсах, когда она обняла своего друга для фото. К образу она добавила коричневую шапку.

Тем временем друг Лени выбрал для фестиваля в Калифорнии белую футболку, светлые шорты и яркие очки.

Лени Клум с другом

Старшая дочь Хайди Клум также опубликовала снимок, на котором она целуется со своим бойфрендом Арисом Рачевским. Юноша был в солнцезащитных очках и белой футболке.

Лени Клум с бойфрендом Фото: Instagram/Leni Olumi Klum

Как известно, Арис — хоккеист. Пара вместе более четырех лет.

"Счастливых 4 года моей спящей красавице. Я люблю тебя", — писала Лени в ноябре 2023 года.

Бойфренд Лени Клум

Сама Хайди Клум также появилась на музыкальном фестивале. Она привела с собой 14-летнюю дочь Лу.

Хайди Клум с дочерью Лу Фото: Instagram/heidiklum

Помимо Лени, Хайди также является мамой Лу, 14 лет, Генри, 18, и Иоханна, 17, которых родила в союзе с певцом Силом. Бывшая пара была жената с 2005 года до завершения развода в 2014. Первенец топ-модели появился на свет в союзе с итальянским бизнесменом Флавио Бриаторе, который отказался от Лени еще до ее рождения.

Напомним, Лени Клум снялась в рекламном кампейне Dior.

Также Фокус писал о стильном весеннем образе от Хайди Клум.