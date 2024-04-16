Лені Клум показала рідкісні кадри з бойфрендом-хокеїстом (фото)

Донька Гайді Клум відвідала фестиваль Coachella. На гучній події вона зʼявилася з давнім коханим.

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19-річна модель Лені Клум показала, як провела час на фестивалі Coachella 2024. Знімками донька 50-річної топмоделі Гайді Клум поділилася в Instagram.

Юна знаменитість була в чорному мереживному бюстгальтері та низьких синіх джинсах, коли вона обійняла свого друга для фото. До образу вона додала коричневу шапку.

Тим часом друг Лені обрав для фестивалю в Каліфорнії білу футболку, світлі шорти та яскраві окуляри.

Лені Клум з другом

Старша донька Гайді Клум також опублікувала знімок, на якому вона цілується зі своїм бойфрендом Арісом Рачевським. Юнак був у сонцезахисних окулярах та білій футболці.

Лені Клум з бойфрендом Фото: Instagram/Leni Olumi Klum

Як відомо, Аріс — хокеїст. Пара разом понад чотири роки.

"Щасливих 4 роки моїй сплячій красуні. Я люблю тебе", — писала Лені в листопаді 2023 року.

Бойфренд Лені Клум

Сама Гайді Клум також зʼявилася на музичному фестивалі. Вона привела із собою 14-річну доньку Лу.

Гайді Клум з донькою Лу Фото: Instagram/heidiklum

Крім Лені, Гайді також є мамою Лу, 14 років, Генрі, 18, і Йогана, 17, яких народила в союзі зі співаком Сілом. Колишня пара була одружена з 2005 року до завершення розлучення у 2014. Первісток топмоделі зʼявився на світ у союзі з італійським бізнесмено Флавіо Бріаторе, який відмовився від Лені ще до її народження.

Нагадаємо, Лені Клум знялася в рекламному кампейні Dior.

Також Фокус писав про стильний весняний образ від Гайді Клум.