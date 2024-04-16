Лені Клум показала рідкісні кадри з бойфрендом-хокеїстом (фото)
Донька Гайді Клум відвідала фестиваль Coachella. На гучній події вона зʼявилася з давнім коханим.
19-річна модель Лені Клум показала, як провела час на фестивалі Coachella 2024. Знімками донька 50-річної топмоделі Гайді Клум поділилася в Instagram.
Юна знаменитість була в чорному мереживному бюстгальтері та низьких синіх джинсах, коли вона обійняла свого друга для фото. До образу вона додала коричневу шапку.
Тим часом друг Лені обрав для фестивалю в Каліфорнії білу футболку, світлі шорти та яскраві окуляри.
Старша донька Гайді Клум також опублікувала знімок, на якому вона цілується зі своїм бойфрендом Арісом Рачевським. Юнак був у сонцезахисних окулярах та білій футболці.
Як відомо, Аріс — хокеїст. Пара разом понад чотири роки.
"Щасливих 4 роки моїй сплячій красуні. Я люблю тебе", — писала Лені в листопаді 2023 року.
Сама Гайді Клум також зʼявилася на музичному фестивалі. Вона привела із собою 14-річну доньку Лу.
Крім Лені, Гайді також є мамою Лу, 14 років, Генрі, 18, і Йогана, 17, яких народила в союзі зі співаком Сілом. Колишня пара була одружена з 2005 року до завершення розлучення у 2014. Первісток топмоделі зʼявився на світ у союзі з італійським бізнесмено Флавіо Бріаторе, який відмовився від Лені ще до її народження.
Нагадаємо, Лені Клум знялася в рекламному кампейні Dior.
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