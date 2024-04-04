Гайді Клум продемонструвала стильний весняний гардероб (фото)

Знаменитість прогулялася вулицями невеликого каліфорнійського містечка. Гайді із задоволенням позувала фотографам.

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Німецька топ-модель, актриса і телеведуча Гайді Клум 3 квітня на прогулянці в Пасадені продемонструвала універсальний весняний ансамбль, повідомляє Hello Magazine.

50-річна зірка шоу America's Got Talent мала напрочуд невимушений вигляд. Вона була одягнена в стильні вільні сині джинси середньої посадки зі злегка потертим краєм, світло-зелений обтислий блейзер і такого ж кольору широкий піджак без застібки.

Модель Гайді Клум у Пасадені Фото: Getty Images

Зірка доповнила свій образ великою коричневою сумкою в тон поясу і туфлями на дуже високих підборах зі зміїної шкіри землистого відтінку.

Модель Гайді Клум Фото: Getty Images

Знаменитість мала шикарний вигляд у сонцезахисних окулярах зі світловідбивними елементами. З прикрас на ній були масивні сережки і кілька каблучок. Своє шикарне волосся модель розпустила, воно красивими хвилями спадало їй на плечі. Також на фотографіях помітний стильний манікюр у мідно-золотистих тонах.

Гайді, мабуть, була в гарному настрої, вона мило посміхалася перехожим і позувала фотографам.

Модель Гайді Клум на прогулянці в Пасадені Фото: Getty Images

Що відомо про Гайді Клум

З кінця 1990-х років Гайді Клум вважається однією з найвідоміших моделей у світі. Крім того, Клум була однією з провідних моделей компанії Victoria's Secret. Її ім'ям було названо сорт троянди "Heidi Klum Rose". У 2008 році Гайді Клум увійшла до списку 15 найбагатших моделей у світі за даними Forbes. Наступного року німецьке видання Vogue повністю присвятило моделі червневий номер.

Вона була тричі одружена офіційно і виховує чотирьох дітей: двох доньок — Лені Олумі Клум і Лу Сулола Семюель, а також двох синів — Генрі Гюнтера Адемола Дашту Семюеля і Йохана Райлі Федора Тайво Семюеля.

Раніше, 5 березня, Фокус писав про те, що 50-річна Гайді Клум у білому бікіні приміряла крила ангела. Супермодель досі може похвалитися неймовірною фігурою і при нагоді намагається демонструвати її. Нові зйомки не стали винятком.