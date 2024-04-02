Гайді Клум показала, як провела великодні вихідні з 18-річним сином Генрі (фото)

З батьком Генрі модель розлучилася 2012 року, коли йому було 7 років. Зараз Гайді одружена з музикантом Томом Каулітцем, який на 16 років молодший за неї.

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Супермодель Гайді Клум великодні свята провела з родиною. Вона поділилася рідкісними знімками зі своїм сином Генрі, повідомляє Мirror.

Під час сімейного обіду мати і син насолоджувалися сонцем і приємним спілкуванням. В одній з історій в Instagram можна побачити, як Генрі сяє перед камерою, сидячи навпроти своєї матері за столом. На іншому Гайді притискається до свого сина, який ніжно обіймає її.

Гайді для цієї зустрічі одягла чорні широкі штани з великими нашитими кишенями, кольорову майку і гламурний білий кожушок. Свій образ модель доповнила чорними черевиками на високих підборах і модними сонцезахисними окулярами в бежевій оправі. Генрі був одягнений у рожеву футболку-поло, джинси і білі кросівки.

Гайді Клум із сином Генрі Фото: instagram.com/heidiklum

Клум не часто публікує спільні фотографії з сином. Попередній знімок сина зіркова мама зробила під час святкування його 18-річчя у вересні минулого року.

Особисте життя Гайді Клум

У 1997 році Клум вийшла заміж за стиліста Ріко Піпіно. У шлюбі вони прожили 5 років і 2002 року вони розлучилися.

Потім з 2005 року по 2012 рік Клум була одружена з музикантом Сілом. У колишнього подружжя є четверо дітей: доньки Лені Олумі Клум і Лу Сулола Семюель; сини Генрі Гюнтер Адемола Дашту Семюель і Йохан Райлі Федор Тайво Семюель. З біологічним батьком старшої доньки Лені, бізнесменом Флавіо Бріаторе, Клум розлучилася під час вагітності і ще до народження доньки почала зустрічатися зі своїм майбутнім чоловіком Сілом, який у грудні 2009 року офіційно удочерив дівчинку.

Модель Гайді Клум із чоловіком Сілом Фото: Getty Images

З вересня 2012 року до січня 2014 Клум зустрічалася зі своїм охоронцем Мартіном Крістеном. З лютого 2014 року в неї були романтичні стосунки з арт-дилером Віто Шнабелем, який був молодшим за Клум на 13 років; у вересні 2017 року їхні стосунки завершилися. У лютому 2019 року Клум вийшла заміж за музиканта Тома Каулітца, який на 16 років молодший за неї.

Гайді Клум і Том Каулітц Фото: heidiklum

Гайді вперше зустріла Тома в лютому 2018 року, коли вони обидва були на вечірці з нагоди дня народження. Раніше вона розповіла про свій миттєвий потяг до нього на шоу Еллен ДеДженерес: "Було настільки погано, що я навіть не могла дивитися на нього. Знаєш, коли тебе так сильно тягне до когось. О, чорт забирай, я навіть не можу... Тож мені довелося сісти поруч із ним, а не навпроти, бо тоді мені довелося б дивитися на нього".

Говорячи про їхню 16-річну різницю у віці, Гайді заявила, що для неї це не має нічого суттєвого: "Вам потрібно просто жити щасливим життям, не надто переймаючись тим, що думають люди, бо від занепокоєння у вас буде тільки більше зморшок".

Раніше, 5 березня, Фокус писав про те, що 50-річна Гайді Клум у білому бікіні приміряла крила ангела. Супермодель досі може похвалитися неймовірною фігурою і при нагоді намагається демонструвати її. Нові зйомки не стали винятком.