50-річна Гайді Клум у білому бікіні приміряла крила ангела (фото, відео)

Супермодель досі може похизуватися неймовірною фігурою і за нагоди намагається демонструвати її. Нові зйомки не стали винятком.

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50-річна німецька супермодель Гайді Клум, яка свого часу багато років була "ангелом" бренду спідньої білизни Victoria's Secret, повторила свої образи в бікіні та з крилами на зйомках для березневого номера журналу Glamour Germany. Фотографіями та відео бекстейджу вона поділилася на сторінці в Instagram.

Крім білого бікіні, знаменитість приміряла елегантну приталену атласну білу атласну сукню, а також ажурну мінісукню. Усі вбрання моделі дозволяли їй продемонструвати підтягнуту фігуру, яка є гордістю Гайді.

Що стосується макіяжу, то він був практично непомітний і підкреслював її природну красу, надаючи обличчю сяйва.

У бесіді з журналістами видання Клум відверто розповіла про ейджизм і про те, як намагається жити в сьогоденні. Зокрема вона зізналася, що в неї трохи погіршився зір, однак запевнила, що змирилася.

"Добре те, що мій зір стає все гіршим і гіршим, і я більше не можу все бачити так ясно. Я просто приймаю це — все одно з цим нічого не поробиш. Чи варто нам ламати голову? Що є, те є", — каже вона зі сміхом.

Гайді додала, що живе "без жалю", розмірковуючи про свою 30-річну кар'єру моделі.

"Ні, я ні про що не шкодую. Мені дуже пощастило. Часто вам просто потрібно зустріти потрібних людей у потрібний час", — розповіла зірка секрет свого успіху.

Вона домоглася світової слави не тільки в модельній сфері, а й відбулася як мати. У неї є 19-річна донька Лені, яка пішла її стопами, 14-річна Лу, а також два сини — 18-річний Генрі та 17-річний Йоган.

Фото: Heidi Klum/Instagram Фото: Heidi Klum/Instagram Фото: Heidi Klum/Instagram Фото: Heidi Klum/Instagram Фото: Heidi Klum/Instagram Фото: Heidi Klum/Instagram Фото: Heidi Klum/Instagram

Зараз модель одружена з 34-річним гітаристом гурту Tokio Hotel Томом Каїліцем. Пара одружилася 2019 року.

В одному з інтерв'ю Гайді зізнавалася, що ніколи не думала, що її дітей виховуватиме не їхній батько:

"Очевидно, коли ви виходите заміж і у вас з'являються діти, ви сподіваєтеся, що це триватиме вічно. Коли я сказала "так", я мала на увазі "так" назавжди. На жаль, це було не так".

Однак після розлучення зі співаком Сілом після семи років шлюбу вона присвятила себе забезпеченню благополуччя своїх дітей.

"Ви намагаєтеся зробити все можливе, щоб ваші діти були якомога щасливішими, щоб вони були якомога більш приземленими й улюбленими", — заявила багатодітна мати.

Модель додала, що намагається підтримувати здорові стосунки з кожним членом своєї змішаної родини.

Раніше Фокус писав, що в лютому Клум відсвяткувала 80-річчя своєї мами і поділилася її архівним знімком.