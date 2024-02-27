Гайді Клум порівняла себе з донькою Лені (фото)
Усього в Гайді Клум підростають четверо дітей. Лені — старша з них та пішла стопами зіркової матері, будуючи карʼєру в модельній галузі.
50-річна німецька топмодель Гайді Клум порівняла себе зі своєю 19-річною донькою Лені. Знімками зірка подіумів та телеведуча поділилася в Instagram.
На архівному кадрі Гайді була вдягнена у білий топ на бретельках із синіми джинсами та поясом зі зміїної шкіри. Вона розпустила своє світле волосся, коли позувала на даху.
На іншому фото постала 19-річна спадкоємиця німецької знаменитості.
Лені одягла чорний кроп-топ, який відкривав її плоский живіт, і вона додала блідо-блакитні джинси. Меліроване волосся юної зірки спускалося по плечах, вона зробила мінімальний макіяж та дивилася прямо в камеру.
Здавалося, Гайді хотіла підкреслити, що була дуже схожа на свою доньку в молодості.
Топ-модель допомагала Лені в модельній кар'єрі, зʼявляючись з нею на обкладинках журналів і в рекламних кампейнах спідньої білизни.
Батько Лені — італійський бізнесмен Флавіо Бріаторе. Втім, він відмовився від спадкоємиці, а колишній чоловік Гайді, музикант Сіл, пізніше вдочерив дівчинку в грудні 2009 року, коли їй було п'ять років.
У Гайді Клум також є троє молодших дітей — син Генрі Гюнтер, 18 років; син Йохана Райлі, 17 р.; і дочка Лу Сулола, 14 років — від шлюбу із Сілом.
Нагадаємо, мама Гайді Клум відзначила 80-річчя.
Також Фокус писав про появу Гайді Клум з донькою Лені на вечірці в ефектних образах.