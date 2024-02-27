Хайди Клум сравнила себя с дочерью Лени (фото)
Всего у Хайди Клум подрастают четверо детей. Лени — старшая из них и пошла по стопам звездной матери, строя карьеру в модельной отрасли.
50-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум сравнила себя со своей 19-летней дочерью Лени. Снимками звезда подиумов и телеведущая поделилась в Instagram.
На архивном кадре Хайди была одета в белый топ на бретельках с синими джинсами и поясом из змеиной кожи. Она распустила свои светлые волосы, когда позировала на крыше.
На другом фото предстала 19-летняя наследница немецкой знаменитости.
Лени надела черный кроп-топ, который открывал ее плоский живот, и она добавила бледно-голубые джинсы. Мелированные волосы юной звезды спускались по плечам, она сделала минимальный макияж и смотрела прямо в камеру.
Казалось, Хайди хотела подчеркнуть, что была очень похожа на свою дочь в молодости.
Топ-модель помогала Лени в модельной карьере, появляясь с ней на обложках журналов и в рекламных кампейнах нижнего белья.
Отец Лени — итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе. Впрочем, он отказался от наследницы, а бывший муж Хайди, музыкант Сил, позже удочерил девочку в декабре 2009 года, когда ей было пять лет.
У Хайди Клум также есть трое младших детей — сын Генри Гюнтер, 18 лет; сын Йохана Райли, 17 лет; и дочь Лу Сулола, 14 лет — от брака с Силом.
Напомним, мама Хайди Клум отметила 80-летие.
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