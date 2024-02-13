Хайди Клум отпраздновала 80-летие своей мамы и поделилась ее архивным снимком (фото)

На фотографии мать Хайди с улыбкой позировала с большим букетом цветов в руке в крошечном розовом бикини.

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Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум недавно отпраздновала 80-летие своей матери. Звезда поделилась потрясающим снимком своей матери в крошечном розовом бикини, сообщает Daily Star.

На снимке мать Хайди с улыбкой позировала с большим букетом цветов в руке в крошечном розовом бикини. Верх был на бретельках, а плавки с заниженной талией подчеркивали ее великолепную фигуру.

На ней был большая розовая лента через плечо, в руках — букет цветов. Короткие светлые волосы ниспадали слоями по плечам.

Принимая приз, она, казалось, была без макияжа, чтобы продемонстрировать свои великолепные черты лица. На ленте был размещен текст на немецком языке и дата "1972 год". В подписи к публикации Хайди написала: "С 80-летием. Я люблю тебя, мама".

Пост с воспоминаниями Клум появился после того, как она недавно вышла в свет в черном мини-платье с разрезом, которое вскружило немало голов. Звезда шоу America's Got Talent вышла в обтягивающем ансамбле с большой секцией с эффектом разрыва, которая тянулась от ее плеча, через грудь и до живота.

Фото: Getty Images

Она нанесла макияж, чтобы подчеркнуть свои великолепные черты лица, включая темно-черные тени для век, тушь, контур, безупречную основу для макияжа и нюдовую помаду, чтобы связать все это воедино.

Ранее, 24 января Хайди Клум показала редкие кадры своих детей. Всего у звезды подрастают четверо наследников. Трое из них родились в союзе с певцом Силом.