Трагическое происшествие с моделью Марией Ковальчук в Дубае: дело расследует украинская полиция

Украинские правоохранители открыли уголовное производство по статье "торговля людьми" в рамках расследования дела 20-летней модели Марии Ковальчук, которую с тяжелыми травмами нашли на обочине дороги в Дубае. Виновнику грозит от 3 до 8 лет за решеткой.

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Об этом пишет издание OBOZ.UA.

Уголовное производство открыто по части 1 статьи 149 УК Украины, предусматривающей ответственность за торговлю людьми.

Торговля человеком (вербовка, перемещение, укрывательство, передача или получение человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием принуждения, похищения, обмана, шантажа, материальной или иной зависимости потерпевшего) наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Недавно подруга модели Марии Ковальчук сообщила, что девушка пришла в себя после хирургических вмешательств. Состояние девушки медики оценивают как стабильное, впрочем, девушка все еще не может говорить.

Трагедия с моделью Марией Ковальчук в Дубае: что произошло

9 марта модель из Украины Мария Ковальчук, которая находилась в Дубае, перестала выходить на связь с родственниками. Перед исчезновением ее видели на вечеринке в компании двух мужчин, которые назвали себя представителями модельного бизнеса. 11 марта девушка должна была улететь в Таиланд, однако пропустила рейс.

19 марта модель нашли на обочине дороги. Она имела серьезные и многочисленные травмы и находилась в тяжелом состоянии. Ее доставили в больницу, где она перенесла 3 операции.

Родные Ковальчук обратились за помощью в консульство Украины в Дубае. Представители учреждения обнаружили девушку в одном из медицинских учреждений города в Объединенных Арабских Эмиратах.