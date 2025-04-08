Трагічна подія з моделлю Марією Ковальчук в Дубаї: справу розслідує українська поліція

Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "торгівля людьми" у межах розслідування справи 20-річної моделі Марії Ковальчук, яку з важкими травмами знайшли на узбіччі дороги в Дубаї. Винуватцю загрожує від 3 до 8 років за ґратами.

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Про це пише видання OBOZ.UA.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 149 КК України, що передбачає відповідальність за торгівлю людьми.

Торгівля людиною (вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого) караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Нещодавно подруга моделі Марії Ковальчук повідомила, що дівчина прийшла до тями після хірургічних втручань. Стан дівчини медики оцінюють як стабільний, втім, дівчина все ще не може говорити.

Трагедія з моделлю Марією Ковальчук в Дубаї: що сталося

9 березня модель з України Марія Ковальчук, яка перебувала в Дубаї, перестала виходити на зв'язок із родичами. Перед зникненням її бачили на вечірці у компанії двох чоловіків, які назвали себе представниками модельного бізнесу. 11 березня дівчина мала полетіти в Таїланд, однак пропустила рейс.

19 березня модель знайшли на узбіччі дороги. Вона мала серйозні і численні травми та перебувала у важкому стані. Її доправили до лікарні, де вона перенесла 3 операції.

Рідні Ковальчук звернулися по допомогу до консульства України в Дубаї. Представники установи виявили дівчину в одному із медичних закладів міста в Об'єднаних Арабських Еміратах.