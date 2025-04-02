Марія Ковальчук, якій зламали хребет в Дубаї, прийшла до тями: що кажуть лікарі, — ЗМІ

Подруга моделі Марії Ковальчук, яку відшукали ледь живою в Дубаї, розповіла про стан здоров'я потерпілої. Жінка прийшла до тями й лікарі поки не дають прогнозів щодо її майбутнього.

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Про ситуацію з моделлю Марією Ковальчук розповіло видання DailyStar з посиланням на росЗМІ AIF.

Журналісти поспілкувались з подругою постраждалої моделі: ім'я співрозмовниці не вказується. Подруга, наближена до родини Ковальчук, надала мінімум інформації. З її слів, Марії зробила операцію, а попереду відбудеться ще дві. Крім того, жінка прийшла до тями, ідеться у статті росЗМІ.

"Так, Маша нарешті прийшла до тями. Нещодавня операція пройшла успішно, тепер ще дві", — навели журналісти слова подруги.

На сьогодні не зрозуміло, чи зможе постраждала розповісти, що з нею сталось, уточнило медіа. Подруга не відповіла, чи здатна жінка щось повідомити про трагічний інцидент.

Тим часом DailyStar додало інформацію від медиків, які рятують постраждалу. З їхніх слів, модель перебуває у важкому стані.

"Ковальчук перенесла кілька операцій після того, як її знайшли у важкому стані, але зараз вона стабільна", — написало видання.

Модель Марія Ковальчук — деталі інциденту

Зазначимо, про трагічний інцидент з моделлю Марією Ковальчук стало відомо 19 березня. Як написало Mirror, на той момент неопізнану жінку без документів відшукали неподалік від будівельного майданчика у місті Дубай в Об'єднаних Арабських Еміратах. Спершу поліція повідомила, що виявили мертве тіло, але згодом з'ясувалось, що потерпіла жива. Правоохоронці повідомили, що у жінки зламаний хребет та усі кінцівки. Також озвучили першу версію події: начебто вона упала з недобудови.

Згодом медіа написали, що жертва — Марія Ковальчук, 20-річна модель з акаунтом на порталі OnlyFans. Матір потерпілої розповіла, що дочка повідомила про вечірку з двома чоловіками, які представились працівниками модельного агентства. Вечірка Porta Potty мала відбутись 9 березня: на подібних заходах десятки чоловіків ґвалтують жінок. Матір тим часом захвилювалась, оскільки Марія перестала виходити на зв'язок, хоч мала летіти в Таїланд. Лише після її заяви поліція ОАЕ встановила, що потерпіла зі зламаним хребтом — Ковальчук. BBC повідомило, що Національна поліція України відкрила провадження щодо ситуації з моделлю Марією Ковальчук. Справа відкрита за статтею про торгівлю людьми.

Нагадуємо, 29 березня DailyStar порозмовляло щодо Марії Ковальчук з компанією Cinderella Escorts, яка влаштовує вечірки для заможних клієнтів у ОАЕ та по всьому світу.