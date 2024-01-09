Хайди Клум с дочкой посетили вечеринку в эффектных образах (фото)

Старшая наследница немецкой знаменитости повторила за мамой и вышла на публику в платье без бретелек. Дуэт блистал на красной дорожке.

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50-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум и ее 19-летняя дочь Лени позировали в блестящих платьях без бретелек на вечеринке Art of Elysium Heaven 2024 в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Page Six.

Звездная мама и ее старшая наследница обнимались, позируя на красной дорожке в The Wiltern Theatre.

Хайди была в платье Monique Lhuillier без бретелек, украшенном блестящими золотистыми цветочными аппликациями, а ее светлые волосы спадали на плечи.

Топ-модель и телеведущая продемонстрировала многослойные золотые браслеты, чтобы дополнить элегантный вечерний образ.

Хайди Клум с дочерью Фото: Getty Images

Что касается Лени, то 19-летняя модель была в ярком, блестящем платье без бретелек от Marmar Halim, которое подчеркивало ее талию. Юная звезда подиумов дополнила аутфит цветочным чокером в тон и уложила волосы в пучок.

Хайди Клум и ее дочь Лени Фото: Getty Images

Лени — дочь Хайди Клум и итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе. Впрочем, отец отказался от ребенка, а девочку удочерил певец Сил, за которого Хайди впоследствии вышла замуж.

Напомним, Хайди Клум и ее дочь Лени снялись в рекламном кампейне нижнего белья.

Также Фокус писал о лучших красных нарядах на церемонии вручения премии "Золотой глобус-2024", среди которых есть образ Хайди Клум.