Хайди Клум провела Рождество с мужем на островах (фото)

Знаменитости примеряли шапки Санты, проводя время на отдыхе.

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50-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум поделилась рождественскими кадрами с мужем Томом Каулитцем, 34. Фото с отдыха звезда подиумов опубликовала в Instagram с более 11 млн подписчиков.

"Вот и завершено Рождество", — написала многодетная мама.

Встречать рождественские праздники 2023 модель и музыкант прибыли в теплые края. Хайди и Том примерили шапки Санты, ловя солнечные лучики в конце декабря. Комментарии к карусели фото и видео звезда глянца закрыла.

Звездные супруги надели солнцезащитные очки, позируя на фоне пальм. В частности, Хайди примерила парео с леопардовым дизайном.

Хайди Клум и Том Каулитц

Гитарист группы Tokio Hotel и топ-модель поженились в 2019 году. Сейчас у них нет общих детей, однако Хайди воспитывает четырех наследников от предыдущих союзов. В браке с певцом Силом модель родила сыновей Гюнтера, Йохана и дочь Лу. А первенцем знаменитости стала дочь Лени, которая появилась на свет в 2004 году. Отцом девочки стал итальянский миллионер Флавио Бриаторе, который отказался от ребенка. Лени удочерил Сил.

Хайди Клум и Том Каулитц Фото: Instagram heidiklum

Напомним, Хайди Клум и ее дочь Лени снялись для рекламного кампейна известного бренда нижнего белья.

Также Фокус писал о забавном фото Хайди Клум с ее наследниками.