Хайди Клум опубликовала забавное фото со своими детьми

Четверо детей супермодели явно были не восторге и спрятали лица.

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Хайди Клум поделилась редкой фотографией своего мужа Тома Каулитца со всеми четырьмя своими детьми: Лени, 19 лет, Генри, 18 лет, Йохан, 17 лет, и Лу, 14 лет, когда они были в спортивных костюмах и обнимались на диване. На снимке Клум обнимает свою дочь Лени, которая лежит у нее на коленях. Об этом пишет PEOPLE.

Дочь Лу прижимается к Клум, а Лени обнимает колени сестры. Йохан и Генри сидят рядом с Каулитцем, который единственный улыбается и смотрит в камеру.

Хайди Клум и ее семья

"Любовь", — подписала пост Клум.

Дочь Лени Хайди Клум родила от миллионера Флавио Бриаторе, а бывший муж Сил официально усыновил Лени в 2009 году. Супермодель также делит с певцом детей Генри, Йохана и Лу.

Ранее певец Сил делился в своем Instagram милым постом, посвященным его дочери Лени. Позируя вместе на улице Нью-Йорка, Лени склонила голову на грудь отца.

"В Нью-Йорке с молодой женщиной, которая изменила мою жизнь к лучшему 19 лет назад. Спасибо, Лени, за то, что сделала меня лучше", — написал музыкант в подписи, прежде чем подписаться словами "Люблю тебя, папа".

На День Благодарения Лени снова встретилась с Силом и поделилась общим фото.

А Хайди отмечала праздник с Томом Каулитцем.

Хайди и Сил были женаты с 2005 по 2014 год. Биологический отец Лени — итальянский бизнесмен и менеджер "Формулы-1" Флавио Бриаторе, отказался от ребенка, а музыкант удочерил девочку. Однако в последнее время бизнесмен пытается наладить отношения с Лени. Она даже отдыхала на его яхте этим летом.

Напомним, ранее Хайди Клум и Лени вместе позировали в нижнем белье.