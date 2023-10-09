Хайди Клум с дочерью снова снялись в рекламе нижнего белья (фото, видео)

Кроме съемок в рекламной кампании, мать и дочь посетили показ новой коллекции Intimissimi в музее Боде в Берлине.

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50-летняя немецкая супермодель Хайди Клум и ее 19-летняя дочь Ленни снова снялись вместе в рекламе новой коллекции от итальянского бренда нижнего белья Intimissimi, сообщает Рarade.

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Дочь Хайди Клум воссоединилась со своим отцом (фото)

В соцсетях Хайди показала кадры посещения презентации коллекции в музее Боде в Берлине, куда пришла вместе с дочерью. На ней было кружевное розовое мини-платье с длинными рукавами и высоким воротником и такого же цвета туфли. А вот Лени выбрала куда более откровенный наряд. Она пришла в черном кружевном белье, поверх которого было надето прозрачное черное платье. Обе Клум выглядят веселыми, радостно позируют фотографам и всячески демонстрируют позитив.

На одном из видео можно увидеть и мать Хайди, Эрну. Троица обняла друг друга, каждая из женщин улыбается в камеру.

Эрна была в топе с леопардовым принтом и овальным вырезом, черной рубашке с высоким воротником и черном пиджаке.

"Празднуя все поколения женщин", — подписала ролик Хайди.

Лени пошла по стопам своей мамы с тех пор, как поступила в колледж на факультет дизайна интерьера.

"Я очень горжусь своей дочерью и ее модельным бизнесом. А она при этом еще и учится", – говорит Хайди.

В свою очередь ее дочь отмечает, что хотела быть студенткой:

"Но я также люблю работать, поэтому пытаюсь сбалансировать и то, и другое. Все идет нормально".

Лени ранее демонстрировала продукцию Intimissimi. Более того, девушка не в первый раз снимается со своей матерью. После предыдущих съемок на Хайди обрушилась волна хейта за то, что она монетизирует сексуальность своей дочери и может причинить ей психологические страдания, однако супермодель не обращает внимания на критику.

Фото: Intimissimi Фото: Intimissimi

Ранее Фокус писал, что Хайди Клум опубликовала фото, где позирует в очень коротком платье.