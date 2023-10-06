50-летняя Хайди Клум примерила ультракороткое платье (фото)

Супермодель ломает все представления о возрасте.

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Немецкая супермодель Хайди Клум в свои 50 лет не перестает носить ультракороткие и очень смелые наряды. Так, в сторис на своей странице в Instagram она опубликовала новый снимок, где позирует в весьма дерзком коктейльном мини-платье с тигровым принтом. Образ дополняют высокие сапоги и вечерний макияж. Свои фирменные светлые локоны Клум уложила в молодежную прическу с легкой челкой.

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Хайди Клум прокомментировала 16-летнюю разницу в возрасте с мужем

Фото сделано в Берлине, где звезда готовится к съемкам в новом сезоне шоу "Следующая топ-модель Германии". Хайди является судьей проекта с 2006 года.

Хайди Клум в образе дикой кошки Фото: Скриншот

Впервые в своей истории в спин-оффе шоу "Топ-модель по-американски" будут участвовать не только женщины, но и мужчины.

Несколько недель назад Хайди рассказала, что начала планировать предстоящую вечеринку в честь Хэллоуина, которая станет ярким событием ее светского календаря. Знаменитость известна тем, что делает все возможное для своих экстравагантных костюмов: однажды она потратила 10 часов на то, чтобы одеться червем.

На протяжении многих лет ее невероятные костюмы включали в себя Фиону из "Шрека", космического пришельца-людоеда и Майкла Джексона в роли оборотня в видео "Триллер".

В прошлом месяце Хайди призналась, что костюм этого года обязательно будет "необычным".

"У меня были бессонные ночи из-за этого. Вы меня знаете", – подчеркнула она.

Хайди Клум с дочерью Ленни

Ранее Фокус писал, как старшая дочь Хайди Клум, Ленни, начала общаться со своим отцом Флавио Бриаторе.