50-летняя Хайди Клум примерила ультракороткое платье (фото)
Супермодель ломает все представления о возрасте.
Немецкая супермодель Хайди Клум в свои 50 лет не перестает носить ультракороткие и очень смелые наряды. Так, в сторис на своей странице в Instagram она опубликовала новый снимок, где позирует в весьма дерзком коктейльном мини-платье с тигровым принтом. Образ дополняют высокие сапоги и вечерний макияж. Свои фирменные светлые локоны Клум уложила в молодежную прическу с легкой челкой.Важно
Фото сделано в Берлине, где звезда готовится к съемкам в новом сезоне шоу "Следующая топ-модель Германии". Хайди является судьей проекта с 2006 года.
Впервые в своей истории в спин-оффе шоу "Топ-модель по-американски" будут участвовать не только женщины, но и мужчины.
Несколько недель назад Хайди рассказала, что начала планировать предстоящую вечеринку в честь Хэллоуина, которая станет ярким событием ее светского календаря. Знаменитость известна тем, что делает все возможное для своих экстравагантных костюмов: однажды она потратила 10 часов на то, чтобы одеться червем.
На протяжении многих лет ее невероятные костюмы включали в себя Фиону из "Шрека", космического пришельца-людоеда и Майкла Джексона в роли оборотня в видео "Триллер".
В прошлом месяце Хайди призналась, что костюм этого года обязательно будет "необычным".
"У меня были бессонные ночи из-за этого. Вы меня знаете", – подчеркнула она.
Ранее Фокус писал, как старшая дочь Хайди Клум, Ленни, начала общаться со своим отцом Флавио Бриаторе.